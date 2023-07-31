В Минздраве рассказали о состоянии водоемов на юге Украины после разрушения Каховской ГЭС

В настоящее время 15% проб воды из поверхностных водоемов на юге Украины после теракта россиян на Каховской ГЭС не отвечают санитарным нормам.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, начиная с 6 июня, проводится ежедневный мониторинг поверхностных водоемов (речная и морская вода) в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

"В первые дни после затопления в результате разрушения Каховской ГЭС морская и речная вода из поверхностных водоемов по бактериологическим показателям не соответствовала санитарным нормам в 35% случаях. Сейчас уровень загрязнения снизился до отклонения в 15%. На сегодняшний день мы фиксируем, что вода постепенно очищается, но все еще остается опасной для купания, использования в хозяйственных целях и вылова рыбы из таких водоемов для дальнейшего употребления.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация на территории Одесской, Херсонской и Николаевской областей – контролируемая. Холеры, вирусного гепатита А и вспышек острых инфекционных заболеваний на территориях пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС областей не обнаружены.

Кроме того, инфекционные хабы, развернутые в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях обеспечены тестами для диагностики и препаратами для лечения инфекционных заболеваний.

Специалисты также отбирают для исследования пробы почвы, чтобы определить уровень загрязнения и наличие в ней токсичных веществ. По состоянию на конец июля 91% проб отвечают гигиеническим требованиям. В 9% проб зафиксированы превышения по паразитологическим показателям.

Заметим, в Одессе проверили состояние воды из Черного моря, которая была загрязнена в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Отобранные пробы морской воды не вызывали замечаний специалистов.

Ранее все пляжи Одессы сочли непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды.