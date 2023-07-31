У МОЗ розповіли про стан водойм на півдні України після руйнування Каховської ГЕС

Наразі 15 % проб води з поверхневих водойм на півдні України після теракту росіян на Каховській ГЕС не відповідають санітарним нормам.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, починаючи з 6 червня проводиться щоденний моніторинг поверхневих водойм (річкова та морська вода) в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 38 точок для відбору та моніторингу стану води з поверхневих водойм були сформовані одразу після теракту на Каховській ГЕС.

"У перші дні після затоплення внаслідок руйнування Каховської ГЕС морська та річкова вода з поверхневих водойм за бактеріологічними показниками не відповідала санітарним нормам у 35 % випадках. Зараз рівень забруднення знизився до відхилення у 15 %. На сьогодні ми фіксуємо, що вода поступово очищується, але все ще залишається небезпечною для купання, використання у господарських цілях та вилову риби з таких водойм для подальшого вживання. У воді виявляється ротавірус, збудники гострих кишкових інфекцій – тобто ризики інфікування та негативного впливу на здоров’я зберігаються", – зазначив Кузін.

Він підкреслив, що епідеміологічна ситуація на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей – контрольована. Холери, вірусного гепатиту А та спалахів гострих інфекційних хвороб на територіях постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС областей не виявлено.

Крім того, інфекційні хаби, які були розгорнуті на Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині, забезпечені тестами для діагностики та препаратами для лікування інфекційних захворювань.

Також спеціалісти відбирають для дослідження проби ґрунту, аби визначити рівень забруднення та наявність у ньому токсичних речовин. Станом на кінець липня, 91 % проб відповідають гігієнічним вимогам. У 9 % проб зафіксовані перевищення за паразитологічними показниками. Йдеться про яйця гельмінтів та наявність у пробах кишкових цист, які можуть викликати гастроентерит чи дизентерію.

Зауважимо, в Одесі перевірили стан води з Чорного моря, яка була забруднена внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Відібрані проби морської води не викликали зауважень фахівців.

Раніше всі пляжі Одеси визнали непридатними для купання через суттєве погіршення стану води.