Вода на київських пляжах не відповідає санітарним нормам

За результатами лабораторних досліджень, проведених у Києві з 28 липня по 3 серпня 2023 року, вода на 14 пляжах не відповідає санітарним нормам. У відібраних пробах виявлено перевищення допустимих концентрацій кишкових паличок, а також інших мікробів та хімічних речовин.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Згідно з повідомленням, найбільше відхилень від стандарту виявлено у пробах води з пляжів "Галерний", "Веселка", "Венеція", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Вербний", "Пуща-Водиця", "Райдуга", "Тельбін", "Чорторий" та "Троєщина".

У зв'язку з цим на цих пляжах рекомендується встановити щити про заборону купання. Проби води з даних пляжів взято на повторні дослідження.

Управління Держпродспоживслужби в місті Києві звертається до громадян з проханням не купатися у водоймах, які не відповідають санітарним нормам. Купання у неякісній воді може призвести до захворювання на кишкові інфекції, а також інших захворювань.

Зазначимо, що цього року на багатьох територіях України рекомендують утриматися від купання через відсутність на пляжах укриттів, де можна було б приховатися під час повітряних тривог, а також через можливу наявність вибухонебезпечних предметів неподалік від водойм.

Нагадаємо, в Одеській області вирішили дозволити відпочинок на пляжах узбережжя Чорного моря. Начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер вже підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі.