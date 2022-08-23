Застройщиков окончательно обязали строить новые здания с бомбоубежищами

Застройщиков в Украине окончательно обязали строить новые здания с бомбоубежищами. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон . Документ предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках.

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Градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят. ГАСИ теперь имеет право отказывать в выдаче сертификата о готовности дома к эксплуатации, если застройщик не оборудовал бомбоубежище.

Документ вместе с тем вводит обязательность размещения сооружений гражданской защиты (укрытий, хранилищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек.

Напомним, еще 29 июля Верховная Рада внесла в законодательство нормы по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7398 проголосовало 280 депутатов, ни один не проголосовал против и не воздержался.