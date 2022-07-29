Рада запровадила обов'язковість бомбосховищ у нових будинках

Верховна Рада внесла в законодавство норми щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7398 проголосувало 280 депутатів, жоден при цьому не проголосував проти та не утримався.

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Як вказують у Міністерстві розвитку громад та територій, документ, зокрема, передбачає врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розроблення містобудівної документації; обов’язкове залучення представників Держслужби з надзвичайних ситуацій до розгляду містобудівної документації на засіданнях архітектурно-містобудівних рад; та спрощення процедури передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту.

Закон вводить до містобудівних умов та обмежень вимогу про необхідність передбачення у складі проектної документації інженерно-технічних заходів цивільного захисту; а також обов’язковість розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) під час будівництва об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб.

Як додає в свою чергу головний ініціатор законопроекту та лідер партії "Слуга народу" Олена Шуляк, доступ до укриттів, згідно прийнятого закону, повинні будуть мати й маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

Крім того, передбачено, що на період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках, щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електроенергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продаватиметься за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

"Простими словами: тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення. Зараз, поки будинок не підключили, тариф рахують як для забудовника і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему", - пояснила нардеп.

Документ був розроблений Мінрегіоном спільно з ДСНС та депутатами з парламентських комітетів з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування та з питань екологічної політики та природокористування: авторами значаться 43 нардепи. В першому читанні його було прийнято 19 червня.