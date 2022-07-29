Рада ввела обязательность бомбоубежищ в новых домах

Верховная Рада внесла в законодательство нормы об обеспечении требований гражданской защиты в ходе планирования и застройки территорий. За принятие в целом соответствующего законопроекта №7398 проголосовало 280 депутатов, при этом ни один не проголосовал против и не воздержался.

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Как указывают в Министерстве развития общин и территорий, документ, в частности, предусматривает учет мероприятий гражданской защиты еще на стадии разработки градостроительной документации; обязательное привлечение представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям к рассмотрению градостроительной документации на заседаниях архитектурно-градостроительных советов; а также упрощение процедуры передачи земучастков для размещения защитных сооружений гражданской защиты.

Закон вводит в градостроительные условия и ограничения требование о необходимости предусмотрения в проектной документации инженерно-технических мероприятий гражданской защиты, а также обязательность размещения сооружений гражданской защиты (укрытий, убежищ, бомбоубежищ) при строительстве объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 человек или периодически находиться более 100 человек.

Как добавляет главный инициатор законопроекта и лидер партии "Слуга народа" Елена Шуляк, доступ к укрытиям, согласно принятому закону, должны будут иметь, в частности, маломобильные группы населения и лица с инвалидностью.

Кроме того, предусмотрено, что на период военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены в принятых в эксплуатацию многоквартирных домах, в отношении которых имеются технические условия, но не завершена процедура присоединения к электрическим сетям, электроэнергия на технические цели (общедомовые нужды) будет продаваться по ценам, определенным как для коллективного бытового потребителя.

"Простыми словами: тариф на электроэнергию для застройщика выше, чем тариф для населения. Сейчас, пока дом не подключили, тариф считают как для застройщика и люди вынуждены переплачивать. Принятая в законопроекте норма устраняет эту проблему", - пояснила нардеп.

Документ был разработан Минрегионом совместно с ГСЧС и депутатами из парламентских комитетов по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и по вопросам экологической политики и природопользования: всего авторами числятся 43 нардепа. В первом чтении он был принят 19 июня.