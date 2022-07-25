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Категория
Общество
Дата публикации

В Харькове появятся остановки-бомбоубежища

В Харькове появятся остановки-бомбоубежища
Остановки-бомбоубежища уже довели свою эффективность в Израиле. Фото: Facebook Харьковского горсовета

Мэра Харькова Игорь Терехов 25 июля заявил, что в течение 2-3 недель в городе начнут монтаж железобетонных остановок общественного транспорта, которые будут служить укрытием. Об этом мэр сообщил в Telegram.

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Местные власти уже определили первые 25 мест, где будут установлены такие остановки в первую очередь, а именно на наиболее загруженных маршрутах общественного транспорта.

В случае угрозы артиллерийских обстрелов люди смогут там спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Фото 2 — В Харькове появятся остановки-бомбоубежища
Фото 3 — В Харькове появятся остановки-бомбоубежища
Фото 4 — В Харькове появятся остановки-бомбоубежища

"Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета осколков. Уверен, что с помощью таких убежищ нам удастся сохранить не одну жизнь горожан", - добавил мэр.

Ранее Терехов призвал местных жителей отказаться от поездок в транспорте из-за частых обстрелов российскими военными остановок общественного транспорта в городе.

Харьков почти каждый день подвергается атакам со стороны оккупантов; город считают прифронтовым. Так, утром, 23 июля, армия Российской Федерации нанесла удар по реактивным системам залпового огня по   Основянском районе Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал. оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня.

Автор:
Вита Молодан