Терехов призвал харьковчан по возможности отказаться от утренних поездок в наземном транспорте: в чем причина

В связи с частыми обстрелами российскими военными остановок общественного транспорта в Харькове, мэр Игорь Терехов призвал местных жителей отказаться от поездок на транспорте, особенно с утра.

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Он отметил, что с самого первого дня войны оккупанты стреляли именно по мирным жителям Харькова.

"Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и т.д. Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга. Как раз в то самое время, когда многие из вас ехали на работу. В четверг трое погибших и 23 раненых. В среду на остановке трое раненых и трое убитых. Среди них – 13-летний мальчишка", - говорится в сообщении.

Учитывая данные обстоятельства, Терехов призвал горожан построить свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки в наземном транспорте.

"Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения", - подытожил городской глава.

Напомним, армия Российской Федерации утром, 23 июля, нанесла удар из реактивных систем залпового огня по Основянскому району Харькова. Поврежден жилой дом и офисные помещения, один человек пострадал. Оккупанты стреляли из реактивных систем залпового огня.