Терехов закликав харків'ян за можливості відмовитися від ранкових поїздок у наземному транспорті: в чому причина

У зв'язку з частими обстрілами російськими військовими зупинок громадського транспорту в Харкові, мер Ігор Терехов закликав місцевих жителів відмовитися від поїздок у транспорті, особливо зранку.

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Він зазначив, що з першого дня війни окупанти стріляли саме по мирним жителям Харкова.

"Житлові будинки, ринки, торгові центри, школи, спортивні комплекси, університети і т.д. Але найстрашніше – зупинки громадського транспорту. Саме туди окупант бив вранці середи та четверга. Саме в той самий час, коли багато хто з вас їхав на роботу. У четвер троє загиблих та 23 поранених. У середу на зупинці троє поранених та троє вбитих. Серед них – 13-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

З огляду на ці обставини, Терехов закликав городян побудувати свій графік пересування містом таким чином, щоб мінімізувати ранкові поїздки у наземному транспорті.

"Найчастіше користуйтеся метрополітеном – на сьогодні це найбезпечніший спосіб пересування", - підсумував міський голова.

Нагадаємо, армія Російської Федерації вранці, 23 липня, завдала удару з реактивних систем залпового вогню по Основянському району Харкова. Пошкоджено житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала. Окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню.