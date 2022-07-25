У Харкові з'являться зупинки-бомбосховища

Мера Харкова Ігор Терехов 25 липня заявив, що протягом 2-3 тижнів у місті розпочнуть монтування залізобетонних зупинок громадського транспорту, які слугуватимуть укриттям. Про це міський голова повідомив в Telegram.

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Місцева влада вже визначила перші 25 місць, де будуть встановлені такі зупинки в першу чергу, а саме на найбільш завантажених маршрутах громадського транспорту.

У разі загрози артилерійського обстрілу люди зможуть там сховатися та перечекати повітряну тривогу.

"Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків. Впевнений, що за допомогою таких сховищ нам удасться зберегти не одне життя городян", — додав мер.

Раніше Терехов закликав місцевих жителів відмовитися від поїздок у транспорті у зв'язку з частими обстрілами російськими військовими зупинок громадського транспорту в місті.

Харків майже щодня піддається атакам зі сторони окупантів; місто вважають прифронтовом. Так, вранці, 23 липня, армія Російської Федерації завдала удару з реактивних систем залпового вогню по Основянському району Харкова. Пошкоджено житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала. Окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню.