Забудовників остаточно зобов’язали споруджувати нові будівлі з бомбосховищами

Забудовників в Україні остаточно зобов'язали споруджувати нові будівлі з бомбосховищами. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон . Документ передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, у тому числі – і у новобудовах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять. ДАБІ тепер має право відмовляти у видачі сертифікату про готовність будинку до експлуатації, якщо забудовник не обладнав бомбосховище.

Документ разом із тим вводить обов’язковість розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) під час будівництва об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 осіб або періодично перебуватимуть понад 100 осіб.

Нагадаємо, ще 29 липня Верховна Рада внесла в законодавство норми щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій. За прийняття в цілому відповідного законопроекту №7398 проголосувало 280 депутатів, жоден при цьому не проголосував проти та не утримався.