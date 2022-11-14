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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Сервис для дизайнеров Canva запускает услугу создания изображения из текста

Сервис для дизайнеров Canva запускает услугу создания изображения из текста

Австралийский сервис для дизайнеров Canva запускает функцию преобразования текста в изображение на основе искусственного интеллекта.

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Так, компания начала тестировать эту функцию в сентябре, а сейчас предоставляет ее более чем для 100 млн пользователей.

Об этом пишет The Verge.

Новая функция представляет собой реализацию открытой модели Stable Diffusion с несколькими дополнительными фильтрами безопасности и специальным пользовательским интерфейсом.

Canva доступна бесплатно, однако есть и платная версия с дополнительными функциями. На сегодняшний день сервис дает возможность всем пользователям генерировать до 100 изображений в день с помощью искусственного интеллекта.

В интерфейсе Canva пользователю предлагается описать изображение, которое вы хотите увидеть с несколькими образцами запросов. К примеру, легкий акварельный рисунок рыбы в пруду.

Затем можно выбрать один из нескольких стилей фото, рисунок, 3D, живопись, узор и концептуальное искусство.

Таким образом, инструмент создаст сетку из четырех изображений, которые можно выбрать и добавить в дизайн.

Напомним, что в Украине искусственный интеллект будет искать людям работу.