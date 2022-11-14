- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Сервис для дизайнеров Canva запускает услугу создания изображения из текста
Австралийский сервис для дизайнеров Canva запускает функцию преобразования текста в изображение на основе искусственного интеллекта.
Так, компания начала тестировать эту функцию в сентябре, а сейчас предоставляет ее более чем для 100 млн пользователей.
Об этом пишет The Verge.
Новая функция представляет собой реализацию открытой модели Stable Diffusion с несколькими дополнительными фильтрами безопасности и специальным пользовательским интерфейсом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Canva доступна бесплатно, однако есть и платная версия с дополнительными функциями. На сегодняшний день сервис дает возможность всем пользователям генерировать до 100 изображений в день с помощью искусственного интеллекта.
В интерфейсе Canva пользователю предлагается описать изображение, которое вы хотите увидеть с несколькими образцами запросов. К примеру, легкий акварельный рисунок рыбы в пруду.
Затем можно выбрать один из нескольких стилей фото, рисунок, 3D, живопись, узор и концептуальное искусство.
Таким образом, инструмент создаст сетку из четырех изображений, которые можно выбрать и добавить в дизайн.
Напомним, что в Украине искусственный интеллект будет искать людям работу.