Сервис для дизайнеров Canva запускает услугу создания изображения из текста

Австралийский сервис для дизайнеров Canva запускает функцию преобразования текста в изображение на основе искусственного интеллекта.

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Так, компания начала тестировать эту функцию в сентябре, а сейчас предоставляет ее более чем для 100 млн пользователей.

Об этом пишет The Verge.

Новая функция представляет собой реализацию открытой модели Stable Diffusion с несколькими дополнительными фильтрами безопасности и специальным пользовательским интерфейсом.

Canva доступна бесплатно, однако есть и платная версия с дополнительными функциями. На сегодняшний день сервис дает возможность всем пользователям генерировать до 100 изображений в день с помощью искусственного интеллекта.

В интерфейсе Canva пользователю предлагается описать изображение, которое вы хотите увидеть с несколькими образцами запросов. К примеру, легкий акварельный рисунок рыбы в пруду.

Затем можно выбрать один из нескольких стилей фото, рисунок, 3D, живопись, узор и концептуальное искусство.

Таким образом, инструмент создаст сетку из четырех изображений, которые можно выбрать и добавить в дизайн.

Напомним, что в Украине искусственный интеллект будет искать людям работу.