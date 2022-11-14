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Сервіс для дизайнерів Canva запускає послугу генерування зображення з тексту
Австралійський сервіс для дизайнерів Canva запускає функцію перетворення тексту в зображення на основі штучного інтелекту.
Так, компанія почала тестувати цю функцію у вересні, а зараз надає її для понад 100 млн користувачів.
Про це пише The Verge.
Нова функція є реалізацією відкритої моделі Stable Diffusion з кількома додатковими фільтрами безпеки та спеціальним інтерфейсом користувача.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Canva доступна безкоштовно, однак є і платна версія з додатковими функціями. На сьогодні сервіс дає можливість усім користувачам генерувати до 100 зображень на день за допомогою штучного інтелекту.
В інтерфейсі Canva користувачу пропонують описати зображення, яке ви хочете побачити з кількома зразками запитів. Наприклад, легкий акварельний малюнок риби в ставку.
Потім можна вибрати один із кількох стилів фото, малюнок, 3D, живопис, візерунок і концептуальне мистецтво.
Таким чином інструмент створить сітку з чотирьох зображень, які можна вибрати та додати до дизайну.
Нагадаємо, що в Україні штучний інтелект шукатиме людям роботу.