Сервіс для дизайнерів Canva запускає послугу генерування зображення з тексту

Австралійський сервіс для дизайнерів Canva запускає функцію перетворення тексту в зображення на основі штучного інтелекту.

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Так, компанія почала тестувати цю функцію у вересні, а зараз надає її для понад 100 млн користувачів.

Про це пише The Verge.

Нова функція є реалізацією відкритої моделі Stable Diffusion з кількома додатковими фільтрами безпеки та спеціальним інтерфейсом користувача.

Canva доступна безкоштовно, однак є і платна версія з додатковими функціями. На сьогодні сервіс дає можливість усім користувачам генерувати до 100 зображень на день за допомогою штучного інтелекту.

В інтерфейсі Canva користувачу пропонують описати зображення, яке ви хочете побачити з кількома зразками запитів. Наприклад, легкий акварельний малюнок риби в ставку.

Потім можна вибрати один із кількох стилів фото, малюнок, 3D, живопис, візерунок і концептуальне мистецтво.

Таким чином інструмент створить сітку з чотирьох зображень, які можна вибрати та додати до дизайну.

Нагадаємо, що в Україні штучний інтелект шукатиме людям роботу.