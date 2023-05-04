Украина вошла в доверительный список Европейского Союза: что это значит

Украина стала первой страной не являющейся членом ЕС, но смогла войти в доверительный список Европейского Союза TC AdES LOTL. Теперь украинские электронные подписи и печати на цифровых документах автоматически смогут проверять страны ЕС и подтверждать их действительность.

Это открывает возможности для украинских беженцев в ЕС и украинского бизнеса, желающего использовать электронную форму контрактов и других документов. Теперь европейские страны смогут принимать электронные заявления и документы, подписанные с помощью "Дия.Подпись-ЕС", сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Используя TC AdES LOTL, программное обеспечение в странах ЕС может автоматически проверять подписи и печати на цифровых документах и подтверждать их подлинность. В результате успешной проверки пользователь получит сообщение "Подпись AdES" или "Печать AdES".

Прежде чем включить Украину в доверительный список, Европейская комиссия провела оценку правовой и технической составляющей украинских электронных подписей и подтвердила, что украинская инфраструктура отвечает всем требованиям ЕС.

ЕК разрешила подписывать документы или контракты с помощью "Дия.Подпись-EU". Отмечается, что они будут действительны как в Украине, так и в странах ЕС.