Україна увійшла до довірчого списку Європейського Союзу: що це означає

Україна стала першою країною яка не є членом ЄС, але змогла увійшла до довірчого списку Європейського Союзу TC AdES LOTL. Відтепер українські електронні підписи та печатки на цифрових документах автоматично зможуть перевіряти країнах ЄС та підтверджувати їх дійсність.

Це відкриває можливості для українських біженців у ЄС та українського бізнесу, який бажає використовувати електронну форму контрактів й інших документів. Тепер європейські країни зможуть приймати електронні заяви та документи, підписані за допомогою Дія.Підпис-ЄС, повідомляє Міністерства цифрової трансформації України.

Використовуючи TC AdES LOTL, програмне забезпечення в країнах ЄС може автоматично перевіряти підписи й печатки на цифрових документах та підтверджувати їх дійсність. У результаті успішної перевірки користувач отримає повідомлення "Підпис AdES" або "Печатка AdES".

Перед тим, як включити Україну до довірчого списку, Європейська комісія провела оцінку правового та технічного складника українських електронних підписів і підтвердила, що українська інфраструктура відповідає всім вимогам ЄС.

ЄК дозволила підписувати документи чи контракти з допомогою "Дія.Підпис-EU". Зазначається, що вони будуть дійсні як в Україні, так і в країнах ЄС.