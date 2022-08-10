Lufthansa не будет летать в Россию и Украину до конца марта 2023 года

Европейский авиаконцерн Lufthansa заявил, что не будет использовать воздушное пространство Российской Федерации и Украины до 25 марта 2023 включительно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в заявлении компании.

"Lufthansa не будет использовать воздушное пространство РФ до 25 марта 2023 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в этот период", - говорится в сообщении.

Также до 25 марта 2023 года приостановлены все полеты из Украины и Украины, поскольку воздушное пространство над страной закрыто из-за войны.

Отметим, об остановках полетов в и из РФ компания объявила еще 26 февраля 2022 года.