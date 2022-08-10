Lufthansa не літатиме в Росію та Україну до кінця березня 2023 року

Європейський авіаконцерн Lufthansa заявив, що не використовуватиме повітряний простір Російської Федерації та України до 25 березня 2023 року включно.

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Про це йдеться у заяві компанії.

"Lufthansa не буде використовувати повітряний простір РФ до 25 березня 2023 через поточну нормативно-правову ситуацію. З цієї причини всі рейси Lufthansa в Росію та з Росії мають бути скасовані в цей період", — йдеться у повідомленні.

Також до 25 березня 2023 року призупинено усі польоти з та до України, оскільки повітряний простір над країною закритий через війну.

Зазначимо, про зупинки польотів в та з РФ компанія оголосила ще 26 лютого 2022 року.