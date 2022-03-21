"Укрзализныця" запустит 21 марта эвакуационные поезда на запад Украины и в Польшу

"Укрзализныця" назначила на 21 марта эвакуационные пассажирские поезда из четырех городов Украины.

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Как сообщает пресс-служба УЗ, поезда будут следовать из Харькова, Днепра, Краматорска и Одессы во Львов, Ужгород и польский город Хелм.

График дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 21 марта:

Харьков

– 8:00, поезд Интерсити+ Харьков – Львов;

– 11:30, поезд №209/210 Харьков – Ивано-Франковск.

Днепр

– 10:30, поезд №901/902 Днепр – Хелм.

Краматорск

– 13:00, поезд №271/270 Краматорск – Львов;

– 16:00, поезд №273/272 Краматорск – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.

График регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00.