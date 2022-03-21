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Транспорт
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"Укрзалізниця" запустить 21 березня евакуаційні поїзди на захід України та до Польщі

"Укрзалізниця" запустить 21 березня евакуаційні поїзди на захід України та до Польщі
Фото: Facebook/"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила на 21 березня евакуаційні пасажирські потяги із чотирьох міст України.

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Як повідомляє прес-служба УЗ, потяги прямуватимуть з Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси до Львова, Ужгорода та польського міста Хелм.  

Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня:  

Харків

- 8:00, поїзд "Інтерсіті+" Харків - Львів;  

- 11:30, поїзд №209/210 Харків - Івано-Франківськ.  

Дніпро  

10:30, поїзд №901/902 Дніпро – Хелм.  

Краматорськ

13:00, поїзд №271/270 Краматорськ – Львів;  

16:00, поїзд №273/272 Краматорськ – Львів.  

Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.  

Раніше   повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

Графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00.

Автор:
Дмитро Нарожний