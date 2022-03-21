- Категорія
- Транспорт
- Дата публікації
-
"Укрзалізниця" запустить 21 березня евакуаційні поїзди на захід України та до Польщі
"Укрзалізниця" призначила на 21 березня евакуаційні пасажирські потяги із чотирьох міст України.
Як повідомляє прес-служба УЗ, потяги прямуватимуть з Харкова, Дніпра, Краматорська та Одеси до Львова, Ужгорода та польського міста Хелм.
Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 21 березня:
ХарківПідписуйтесь на наш Telegram канал
- 8:00, поїзд "Інтерсіті+" Харків - Львів;
- 11:30, поїзд №209/210 Харків - Івано-Франківськ.
Дніпро
– 10:30, поїзд №901/902 Дніпро – Хелм.
Краматорськ
– 13:00, поїзд №271/270 Краматорськ – Львів;
– 16:00, поїзд №273/272 Краматорськ – Львів.
Додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до Хелма о 19:13.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.
Графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00.