Армия РФ обстреляла Харьков и область, в Донецкой области 7 погибших: ситуация в регионах

Утром 25 июня армия РФ атаковала Никополь и Марганецкую общину дронами-камикадзе. Оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по 26 населенным пунктам Херсонской области, один человек погиб, еще трое получили ранения. 7 мирных жителей убила РФ в Донецкой области за сутки, еще 49 ранены.

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Враг ударил по Днепропетровщине

Российские оккупанты утром во вторник обстреляли Никополь и Марганецкую общину, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Утром же агрессор снова ударил по Никополю и Марганецкой общине дронами-камикадзе. Люди уцелели. Повреждена инфраструктура и изуродована легковушка", - отметил он.

Тем временем ночь в области прошла без вражеских обстрелов.

Лисак добавил, что из-за атаки, которая произошла вечером, ранена 71-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

"Таким образом, вчера в районе - четверо пострадавших. Повреждены также еще 2 частных дома. Зацепило авто", - подчеркнул он.

Российские войска обстреляли Харьков и пять районов области

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и пять районов, в том числе КАБами, есть обесточивание и повреждение домов, складов, ремонтной станции, частично разрушена школа, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его данным, сегодня, 25 июня, в 4:00 в городе Люботин Харьковского района в результате вражеских обстрелов повреждены четыре жилых дома.

В 3:40 в пгт Ольшана Харьковского района в результате вражеского обстрела повреждены два жилых дома, два хозяйственных сооружения.

Вчера, 24 июня, в 22:40 враг ударил КАБами по Харькову и району. Без разрушений и пострадавших.

В 17:35 в пгт Купянск-Узловой в результате обстрела КАБ повреждено складское помещение завода, частный дом.

В 15:58 в пгт Старый Салтов Чугуевского района в результате обстрела КАБ повреждено здание ремонтной станции, складское помещение, автомобиль, три комбайна, четыре грузовика, два многоквартирных, два частных жилых дома.

В 14:35 в селе Новоплатоновка в результате попадания КАБ частично разрушена школа, которая уже была ранее повреждена.

В 14:00 в селе Одноробовка Золочевской общины в результате обстрела из РСЗО поврежден одноэтажный многоквартирный дом, хозяйственное сооружение и электросети. Без света остались 4 населенных пункта. Всего отключено – 718 абонентов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Херсонской области есть погибший и раненые

Российская армия за прошедшие сутки нанесли удары по 26 населенным пунктам Херсонской области, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

По его словам, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Новокаиры, Томина Балка, Широкая Балка, Станислав, Михайловка, Красный Маяк, Гавриловка, Новоберислав, Новоалександровка, Понятовка, Токаревка, Ольговка, Никольское, Кызыс, Одрадокаменка, Заречное, Огромное, Зимовник, Приднепровское, Высокое и Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены 20 частных домов.

Зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, админздания и очистные сооружения. Повреждены частные автомобили.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

Армия РФ 457 раз ударила по Запорожской области

Российские войска за сутки 457 раз ударили по Запорожской области, под обстрелом оказались 8 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, 182 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, 20 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку, а также 255 артобстрелов нанесено по территории Ори. Роботином, Левадном, Малиновке и Степногорске.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты 33 раза обстреляли 11 общин Сумской области

Оккупанты за прошлый день 33 раза обстреляли 11 пограничных общин Сумской области, сообщила ОВА.

"В течение дня россияне совершили 33 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 108 взрывов", - говорится в сообщении.

Шалыгинскую общину враг обстреливал из минометов (5 взрывов). По Середино-Будской совершены удары FPV дронами (6 взрывов), обстрелы из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов). По Юнаковской россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и двумя FPV дронами (2 взрыва).

В Великописаревской общине зафиксированы обстрелы из минометов (12 взрывов), артиллерии (8 взрывов), сброс ВОГ из БПЛА (2 взрыва). На территорию Зноб-Новгородской общины россияне сбросили 8 мин.

По Краснопольской совершены минометные обстрелы (10 взрывов). В Хотинской был обстрел из танка (2 взрыва). В Ворожбенской общине зафиксирован удар FPV дронами (3 взрыва). На территорию Эсманьской россияне сбросили 26 мин.

Белопольскую общину враг обстреливал из артиллерии (3 взрыва) и минометов (3 взрыва), а по Новослободской совершен минометный обстрел (4 взрыва).

В Донецкой области 7 погибших

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает ОВА.

В Великой Новоселке ранен человек, повреждены частные дома.

В Курахово 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 8 многоэтажек. В Покровске 5 человек погибли и 38 ранены, среди раненых - 4 ребенка. Повреждены 19 частных домов, 7 автомобилей и 3 здания предприятий.

ерриторию Лиманской общины россияне обстреляли 81 раз. В Дружковке ранены 3 человека.

В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 8 домов и 5 админзданий. Также в общине 2 человека ранены и 2 дома повреждены в Железном; 3 дома повреждены в Нью-Йорке. В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске разрушены дом и нежилое помещение, еще 1 дом поврежден.