Армія РФ обстріляла Харків та область, на Донеччині 7 загиблих: ситуація у регіонах

Зранку 25 червня армія РФ атакувала Нікополь та Марганецьку громаду дронами-камікадзе. Окупанти минулої доби здійснили удари по 26 населених пунктах Херсонської області, одна людина загинула, ще троє дістали поранення. 7 мирних жителів вбила РФ на Донеччині за добу, ще 49 поранені.

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Ворог вдарив по Дніпропетровщині

Російські окупанти вранці у вівторок обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вранці ж агресор знову вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді дронами-камікадзе. Люди вціліли. Пошкоджено інфраструктуру і понівечений легковик", - зауважив він.

Тим часом ніч в області минула без ворожих обстрілів.

Лисак додав, що через атаку, яка сталася ввечері, поранено 71-річну жінку. Її госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

"Таким чином, учора в районі - четверо постраждалих. Пошкоджено також ще 2 приватні будинки. Зачепило авто", - наголосив він.

Російські війська обстріляли Харків та п'ять районів області

У Харківській області минулої доби російські війська обстріляли Харків та п'ять районів, у тому числі КАБами, є знеструмлення і пошкодження будинків, складів, ремонтної станції, частково зруйновано школу, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, сьогодні, 25 червня, о 4:00 у місті Люботин Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки.

О 3:40 у смт Вільшана Харківського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два житлові будинків, дві господарчі споруди.

Учора, 24 червня, о 22:40 ворог вдарив КАБами по Харкову та району. Без руйнувань та постраждалих.

О 17:35 у смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено складське приміщення куп'янського заводу, приватний будинок.

О 15:58 у смт Старий Салтів Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю ремонтної станції, складське приміщення, автомобіль, три комбайни, чотири вантажівки, два багатоквартирні, два приватні житлові будинки.

О 14:35 у селі Новоплатонівка внаслідок влучання КАБу частково зруйнована школу, яка вже була раніше пошкоджена.

О 14:00 у селі Одноробівка Золочівської громади внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено одноповерховий багатоквартирний будинок, господарчу споруду та електромережі. Без світла залишились 4 населених пункти. Всього відключено – 718 абонентів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На Херсонщині є загиблий і поранені

Російська армія минулої доби здійснили удари по 26 населених пунктах Херсонської області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Новокаїри, Томина Балка, Широка Балка, Станіслав, Михайлівка, Червоний Маяк, Гаврилівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка, Ольгівка, Микільське, Кізомис, Комишани, Львове, Тягинка, Дудчани, Одрадокам’янка, Зарічне, Велетенське, Зимівник, Придніпровське, Високе і Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджені 20 приватних будинків.

Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, адмінбудівлю та очисні споруди. Пошкоджені приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Армія РФ 457 разів ударила по Запорізькій області

Російські війська за добу 457 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 8 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, 182 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку, 20 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, а також 255 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Малій Токмачці, Новоандріївці, Роботиному, Левадному, Малинівці та Степногірську.

За добу надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти 33 рази обстріляли 11 громад Сумської області

Окупанти за минулий день 33 рази обстріляли 11 прикордонних громад Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 33 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

Шалигинську ворог обстрілював із мінометів (5 вибухів). По Середино-Будській здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів). По Юнаківській росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) і двома FPV дронами (2 вибухи).

У Великописарівській зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (8 вибухів), скидання ВОГ із БПЛА (2 вибухи). На територію Зноб-Новгородської росіяни скинули 8 мін.

По Краснопільській здійснено мінометні обстріли (10 вибухів). У Хотінській був обстріл із танка (2 вибухи). У Ворожбянській зафіксовано удар FPV дронами (3 вибухи). На територію Есманьської росіяни скинули 26 мін.

Білопільську ворог обстрілював із артилерії (3 вибухи) і мінометів (3 вибухи), а по Новослобідській здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

На Донеччині 7 загиблих

Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє ОВА.

У Великій Новосілці поранено людину, пошкоджено приватні будинки.

У Кураховому 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок. У Покровську 5 людей загинули і 38 поранено, серед поранених — 4 дитини. Пошкоджені 19 приватних будинків, 7 автомобілів і 3 будівлі підприємств.

Територію Лиманської ТГ росіяни обстріляли 81 раз. У Дружківці поранено 3 людини.

У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 8 будинків і 5 адмінбудівель. Також у громаді 2 людини поранено і 2 будинки пошкоджено у Залізному; 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення, ще 1 будинок пошкоджено.