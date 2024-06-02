Армия РФ выпустила по Украине 25 "шахедов", обстреляла Харьковщину КАБами и из минометов: как прошли сутки в регионах

В ночь на 2 июня украинское ПВО уничтожило почти все запущенные вражеской армией ударные беспилотники. Из-за вражеских обстрелов есть раненые в Харьковской, Херсонской, Донецкой областях.

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Силы ПВО уничтожили 24 ударных беспилотника

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 2 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донетчины и 25 ударными БпЛА типа Shahed -131/136.

Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

За ночь защитниками неба сбиты 24 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

Враг обстрелял Харьковщину КАБами, артиллерией и минометами

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, в результате минометных обстрелов с. Перовское Богодуховского района повреждены 3 частных дома. Также оккупанты артиллерией обстреляли с. Ивашки. В результате ударов повреждены три дома, хозяйственные постройки, энергосети.

Произошел и обстрел КАБ с. Чайковка Харьковского района. В результате поврежден частный дом, пострадали две женщины.

В с. Богуславка Изюмского района из-за обстрелов повреждено помещение склада. В с. Петропавловка Купянского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка, площадь устанавливается.

В Херсонской области из-за российской агрессии один человек получил ранение

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Зимовник, Токаревка, Белозерка, Кизомис, Станислав, Широкая Балка, Софиевка, Александровка, Новотягинка, Понятовка, Благовещенское, Берислав, Михайловка, Большая Александровка, Крупица, Милово, Монастырское, Красный Маяк, Гавриловка, Ольговка и город Херсон. Также враг направил ракету по Великоалександровской общине. Об этом сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Было зафиксировано попадание в админздания, медицинские заведения, заведение культуры, магазины и частные автомобили.

Из-за росийской агрессии один человек получил ранения.

Армия окупантов 381 раз ударила по Запорожской области

В течение суток оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 6 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес авиационный удар по Новоандреевке.

174 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 10 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино и Малую Токмачку. 196 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 29 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Враг обстрелял Никопольщину дронами и артиллерией

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, вечером агрессор продолжал бить по Никопольщине. Дронами-камикадзе попал по Мировской общине. По Марганецкой – артиллерией.

Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка и гараж.

Также вечером наши защитники сбили 1 крылатую ракету в Криворожском районе, а около полуночи – 2 шахеда на Никопольщине.

"Терроризируют местных оккупанты и с самого утра. Под удар снова попала Марганецкая община. А еще – Никополь. Последствия атак уточняются", - говорится в сообщении Лысака.

Он уточнил, что люди не пострадали.

В Николаевской области сбили 11 "шахедов"

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, в ночь на 2 июня силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены одиннадцать БпЛА типа Shahed 131/136.

Он рассказал, что враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины, а также атаковал Степовскую общину. Обломки ракеты (тип устанавливается) упали на открытой территории за пределами населенного пункта. В результате действия взрывной волны повреждены семь частных домов и хозяйственные постройки (выбиты окна и крыши). Пострадавших нет.

Кроме того, враг наносил артиллерийские обстрелы по территории Куцурубской общины. В результате одного из обстрелов в с. Ивановка произошло возгорание на территории спортивной площадки школы. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

В результате падения обломков сбитых враждебных БпЛА типа Shahed-131/136 в Куцурубской общине произошло возгорание складских помещений промышленного предприятия. По состоянию на 06:00 пожар был локализован. Пострадавших нет.

Армия страны-агрессора за сутки 23 раза обстреляла населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в Марьинской общине Покровского района обстреляны Парасковеевка, Константиновка и Зоряное. В Кураховке повреждены 7 частных домов и админздание; под огнем Курахово и Острое. В Украинске Селидовской общины ранен человек, повреждены 2 пятиэтажки. В Новогродовской общине в Птичьем 1 человек погиб, повреждены 3 дома; в Михайловке повреждены 4 дома и 2 админздания; в Орловке поврежден дом.

В Лимане Краматорского района ранены 5 человек, повреждены 28 домов. В Славянске обстреляна промзона. В Константиновке повреждены 16 частных домов, многоэтажка и 2 админздания.

В Торецкой общине Бахмутского района повреждено 8 домов: 7 в Северном и 1 в Щербиновке. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов и 3 многоэтажки.

В Сумской области прозвучало 11 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов, сообщили в Сумской ОВД.

Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Зноб-Новгородская общины.