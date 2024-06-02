Армія РФ випустила по Україні 25 "шахедів", обстріляла Харківщину КАБами та з мінометів: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 2 червня українська ППО знищила майже всі запущені ворожою армією ударні безпілотники. Через ворожі обстріли є поранені у Харківській, Херсонській, Донецькій областях.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Сили ППО знищили 24 ударних безпілотники

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито 24 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Ворог обстріляв Харківщину КАБами, артилерією та мінометами

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, внаслідок ворожого обстрілу с. Перовське Богодухівського району пошкоджені 3 приватні будинки внаслідок мінометного обстрілу. Також окупанти артилерією обстріляли с. Івашки. У результаті ударів пошкоджено три будинки, господарчі споруди, енергомережі.

Відбувся і обстріл КАБ с. Чайківка Харківського району. Внаслідок цього пошкоджено приватний будинок, постраждали дві жінки.

У с. Богуславка Ізюмського району через обстріл пошкоджено приміщення складу. У с. Петропавлівка Куп’янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда, площа встановлюється.

На Херсонщині через російську агресію одна людина дістала поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Зимівник, Токарівка, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Новотягинка, Понятівка, Благовіщенське, Берислав, Михайлівка, Велика Олександрівка, Крупиця, Милове, Монастирське, Червоний Маяк, Гаврилівка, Ольгівка та місто Херсон. Також ворог спрямував ракету по Великоолександрівській громаді. Про це повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Армія окупантів 381 раз вдарила по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 381 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці.

174 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 10 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине та Малу Токмачку. 196 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Ворог обстріляв Нікопольщину дронами та артилерією

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією.

Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж.

Також ввечері наші оборонці збили 1️ крилату ракету в Криворізькому районі, а близько опівночі – 2 шахеди на Нікопольщині.

"Тероризують місцевих окупанти і з самого ранку. Під удар знов потрапила Марганецька громада. А ще – Нікополь. Наслідки атак уточнюються", - йдеться в повідомленні Лисака.

Він уточнив, що люди не постраждали.

На Миколаївщині збили 11 "шахедів"

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, у ніч на 2 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА типу Shahed 131/136.

Він розповів, що ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади, а також атакував Степівську громаду. Уламки ракети (тип встановлюється) впали на відкритій території за межами населеного пункту. Внаслідок дії вибухової хвилі пошкоджено сім приватних будинків та господарські споруди (вибито вікна та дахи). Постраждалих немає.

Крім того, ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок одного із обстрілів у с. Іванівка відбулося займання на території спортивного майданчика школи. Пожежа була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих БпЛА типу Shahed-131/136 у Куцурубській громаді відбулося займання складських приміщень промислового підприємства. Станом на 06:00 пожежа локалізована. Постраждалих немає.

Армія країни-агресора за добу 23 рази обстріляла населені пункти Донеччини

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівці пошкоджено 7 приватних будинків і адмінбудівлю; під вогнем Курахове і Гостре. В Українську Селидівської громади поранено людину, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Новогродівській громаді у Птичому 1 людина загинула, пошкоджено 3 будинки; у Михайлівці пошкоджено 4 будинки і 2 адмінбудівлі; в Орлівці пошкоджено будинок.

У Лимані Краматорського району поранено 5 людей, пошкоджено 28 будинків. У Слов'янську обстріляна промзона. У Костянтинівці пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.

У Торецькій громаді Бахмутського району пошкоджено 8 будинків: 7 у Північному і 1 у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і 3 багатоповерхівки.

На Сумщині пролунало 11 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 11 вибухів, повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Зноб-Новгородська громади.