В Украине выросла стоимость оформления биометрических документов

В Украине с 1 января подорожало изготовление внутренних паспортов в форме ID-карты и загранпаспортов гражданина Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы.

"С 1 января 2022 Государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» из-за повышения цен на сырье и материалы изменяет стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Теперь повторное изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты до 20 рабочих дней будет стоить 372 грн, до 10 рабочих дней – 498 грн.

В то же время паспорт гражданина Украины для выезда за границу при изготовлении до 20 рабочих дней подорожает до 733 грн, а до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований – 1085 грн.

"Граждане Украины, которые произвели оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 31.12.2021, получат документы по старой цене", - отметили в ГМС.

В то же время украинцы, оплатившие админуслуги до 31 декабря, но не успевшие подать заявление для оформления документов, должны будут доплатить за изготовление документов по новой стоимости.

Отметим, в 2021 году Украина стала первой страной в мире, которая узаконила электронные паспорта и приравняла их к бумажным.