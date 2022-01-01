С 1 января 2022 года восстановить утерянную или сломанную SIM-карту можно только по паспорту

С 1 января 2022 года восстановить утерянную или сломанную SIM-карту можно будет только при условии идентификации абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг (то есть у мобильного оператора) и предоставления персональных данных. То есть, по сути, по паспорту.

Ранее это можно было сделать без документа, удостоверяющего личность.

В начале 2022 года в силу вступил закон “Об электронных коммуникациях”, который определяет правовые основы государственной политики в сферах электронной коммуникации, а также права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, которые участвуют в соответствующей деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

“Юридическая газета” сообщает, что закон меняет подход к восстановлению мобильными абонентами утраченных SIM-карт.

Ранее такие действия происходили без идентификации абонента.

Теперь восстановление услуг в случае потери электронных идентификационных средств обезличенным абонентов (в том числе, SIM-карты и e-SIM) осуществляется при предоставлении этим абонентом персональных данных.

Как сообщает, в частности "Vodafone Украина", для замены карты в магазинах компании необходимо будет предоставить сотруднику магазина паспорт, ID-карту или предъявить приложение “Дия”.

Напомним, ранее на торгах во Франции продали цифровую копию первого в мире SMS. Сообщение на сотовый телефон с текстом "Merry Christmas" в формате NFT выставил на аукцион оператор Vodafone. Деньги от продажи необычного лота передадут агентству ООН по делам беженцев.