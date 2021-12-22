Первое в мире SMS ушло с молотка за $121 тысячу

На торгах во Франции продали цифровую копию первого в мире SMS. Первое в истории сообщение на сотовый телефон с текстом "Merry Christmas" в формате NFT выставил на аукцион оператор Vodafone. Деньги от продажи необычного лота передадут агентству ООН по делам беженцев.

Об этом сообщает аукционный дом Aguttes.

Лот ушел с молотка за 132 680 евро при оценочной стоимости в 100−200 тысяч евро.

«Merry Christmas», - говорилось в текстовом сообщении, которое было отправлено 3 декабря 1992 года одному из руководителей британского оператора сотовой связи Vodafone Ричарду Джарвису.

Лот был представлен в виде изображения, на котором виден мобильный телефон с первым в мире СМС. На цифровом экране отображена копия оригинального протокола связи, по которому было передано сообщение.

Имя покупателя аукционный дом не раскрывает.

Как указано, все вырученные от продажи сообщения средства будут переданы агентству по делам беженцев ООН.

Это не единичный случай, когда на продажу выставляют лот, связанный с историей современных технологий. Первое электронное письмо, первый твит и пост в соцсети, первый зарегистрированный сайт — эти лоты были проданы в формате NFT по ценам, иногда достигающим нескольких миллионов долларов.

Напомним, за 750 тысяч долларов на аукционе Christieʼs продали первую запись Википедии.