"Здравствуй, мир!" за 750 тысяч долларов: на аукционе Christieʼs продали первую запись Википедии

В Нью-Йорке прошли тематические торги аукционного дома Christieʼs под названием “Рождение Википедии”, на которых продали самую первую запись этого онлайн-проекта, сообщают организаторы.

Аукционный дом Christieʼs провел эти торги в честь 20-летия Википедии, которое отмечалось в 2021 году. Были выставлены два лота: невзаимозаменяемый токен (NFT) в виде самой первой страницы крупнейшей онлайн-энциклопедии и реальный. Однако NFT оказался более востребован.

Первую запись в онлайн-энциклопедии сделал 15 января 2001 года ее основатель Джимми Уэйлс. Она состояла из единственной фразы "Hello, World!" ("Здравствуй, мир!"). Токен продали за 750 тысяч долларов.

На аукционе продали также личный iMac Джимми Уэйлса, на котором он сделал ту самую первую запись. Он ушел с молотка за 187,5 тысячи долларов. Покупатели обоих лотов не разглашаются.

Ранее нераспечатанная копия классической игры Nintendo Super Mario Bros. 1985 года была продана на онлайн-аукционе за $660 тысяч долларов. Это стало рекордом для видеоигр.

Владелец рассказал, что будущий лот был куплен им в качестве рождественского подарка. Игра пролежала забытой в нижнем ящике офисного стола 35 лет, прежде чем он ее обнаружил. Представители аукционного дома были уверены, что продажа такой игры будет сенсацией на рынке, но результат торгов превзошел их ожидания.

В 2021 году также на торгах аукционного дома Christieʼs заплатили $69,3 млн за работу художника Майка Винкельманна (известного как Beeple) Everydays: The First 5000 Days в виде невзаимозаменяемого токена. Это рекордная цена за NFT.

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