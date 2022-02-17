Экс-руководителей Одесского морпорта подозревают в ущербе на 35 млн грн: наживались на сдаче буксиров

Управление Службы безопасности Украины в Одесской области подозревает двух бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт" в служебной халатности, приведшей к ущербу на сумму более 35 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщениях спецслужбы и Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2017-2018 годах экс-руководители предприятия не обеспечили надлежащего и эффективного использования морских буксиров, находившихся на балансе порта, передав их в фактическую аренду частным лицам по искусственно заниженным тарифам, причем для реализации схемы в отчетную документацию вносились недостоверные сведения.

В дальнейшем буксиры предоставлялись судовладельцам для услуг по буксировке уже по значительно завышенным тарифам. При этом, как указывают правоохранители, Одесский морпорт имел возможность самостоятельно предоставлять такие услуги или сдать буксиры в аренду на более экономически выгодных условиях.

Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора Фото: Офис генпрокурора

По предварительным данным, фактические расходы на техобслуживание, ремонт и заправку горючим буксиров в десятки раз превышали определенную должностными лицами арендную плату.

В СБУ отмечают, что в результате такой халатности был нанесен ущерб в размере 35 млн грн, а сами бюджетные деньги ушли аффилированным экс-руководством порта компаниям.

Двум экс-руководителям порта сообщено о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, приведшая к тяжким последствиям). Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, что в апреле прошлого года СБУ также сообщала о подозрении одному из экс-руководителей Одесского морпорта из-за сдачи в 2018-2019 годах буксиров в аренду по заниженной цене, что привело к ущербу на 142 миллиона гривен.

В феврале же 2021 года спецслужба сообщила, что подозревает не только экс-руководство порта, но и чиновников ГП "Администрация морских портов Украины" в сдаче в аренду буксиров по сильно заниженным тарифам.

Отмечалось, что для бизнесменов руководство порта утвердило расценки, которые в 10-15 раз были ниже фактических затрат. К тому же арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные и праздничные дни и ночью. Расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров порт осуществлял себе в убыток. Тогда сообщалось, что дело расследуется по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью) УК, а в порту и офисах АМПУ прошли обыски.