Общество 50 минут назад

СБУ подозревает экс-начальника Одесского порта в халатности, повлекшей 142 млн грн ущерба

По данным следствия, он сдавал в аренду буксиры по значительно заниженным тарифам

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт" в причастности к нанесению государству ущерба на сумму 142 млн грн. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов он сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

Кратко и по делу в Telegram

Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.

Следствие ведется по части 2 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

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"Важность и актуальность расследования этих преступных схем подчеркивал президент Украины во время рабочего визита в Одессу на брифинге в Одесском филиале ГП "Администрация морских портов Украины", — добавляют при этом в СБУ.

Напомним, что в феврале СБУ сообщила, что подозревает экс-руководство порта и АМПУ в сдаче в аренду буксиров по сильно заниженным тарифам. Отмечалось, что для бизнесменов руководство порта утвердило расценки, которые в 10-15 раз были ниже фактических затрат. К тому же арендные ставки не включали надбавки за работу в выходные и праздничные дни и ночью. Расходы на обслуживание, топливо и ремонт буксиров порт осуществлял себе в убыток.

Тогда сообщалось, что дело расследуется по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью) УК, в порту и офисах АМПУ прошли обыски.

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