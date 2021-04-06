Транспорт 1 час назад

Грузооборот морских портов Украины в первом квартале упал на 20%

Больше всего в морпортах было обработано руды и зерновых грузов

Фото: АМПУ Фото: АМПУ
Фото: АМПУ

С января по март 2021 года включительно портовые операторы в морских портах Украины обработали 32,6 млн тонн грузов, что на 8,44 млн тонн или на 20,5% меньше, чем за первый квартал прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов Украины (АМПУ), морпорты постепенно уменьшают отрицательную динамику.

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Так, по данным АМПУ, за первый квартал более всего порты обработали руды и зерновых грузов — 9 млн тонн (-12,1%) и 8,6 млн тонн (-36,9%) соответственно.

В то же время, перевалка нефти за три месяца этого года выросла на 21,1% и составила 619 тысяч тонн.

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По итогам отчетного периода перевалка экспортных грузов составила 25,3 млн тонн (-20,1% к аналогичному периоду 2020), импортных — 4,9 млн тонн (- 19,9%), транзитных — 2,1 млн тонн ( — 25,1%), каботажных — 233,8 тысяч тонн (-35,1%).

Также в первом квартале этого года было обработано 253 170 TEU контейнеров. Это на 4,6% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

По информации диспетчерской службы АМПУ, на 08:00 6 апреля порты работают без ограничений. Каналы: ХМК, БДЛК, устье "Быстрое" — открыты.

Напомним, в январе текущего года из-за прекращения российской компанией "Металлоинвест" поставок руды с Михайловского горно-обогатительного комбината (Железногорск, Курская область) через порт "Пивденный" транзит руды через украинские порты, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, обвалился почти в 16 раз и составил 343,75 тысячи тонн.

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