УПЦ та Фонд Вадима Новинського передали 5 машин швидкої допомоги Миколаївській громаді

Митрополит Миколаївський та Очаківський Пітирим від імені УПЦ передав Миколаєву 5 машин швидкої допомоги, закуплених у Європі Фондом Вадима Новинського.

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Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Машини будуть закріплені безпосередньо за лікувальними закладами міста, що дозволить якісніше надавати медичну допомогу. Йдеться про лікарні №4 та №5, пологовий будинок №1, ЦПМСП №3, Центр соціально-значущих хвороб.

"Сьогодні цього надскладного часу Фонд Вадима Новинського надав 5 автомобілів. Це дуже важлива допомога, коли наші установи несуть надмірне навантаження і займаються лікуванням поранених: і військових, і цивільних. Не дивлячись на те, що ми прифронтове місто, ми надаємо всю медичну допомогу миколаївцям, які сьогодні проживають у місті, в повному обсязі – це і пологи – більше тисячі сталося, це і люди з інсультом, які отримують тромболізис, це і наші хворі на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз, тому сьогодні ми дуже дякуємо всім людям, які нам надають таку надпотужну допомогу. Відразу 5 автомобілів наші заклади не отримували ніколи. Деякі взагалі не мали авто для транспортування хворих. Машини мають обладнання для пацієнтів із особливими потребами, ми зможемо їх безпечно перевозити", - заявила начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай .

"Миколаїв знаходиться близько до зони бойових дій. Зазнає постійних обстрілів. Питання своєчасної евакуації цивільних чи військових до лікувальних установ стоїть дуже гостро. Ми не могли не відгукнутися на звернення Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. До цього ми вже передали десятки машин до лікарень Запоріжжя та Кривого Рогу, волонтерську організацію Центр порятунку життя, одна з машин працює у Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова для формування мобільних бригад. Зараз у нас є десятки запитів з інших регіонів", - зазначив Дмитро Сергєєв, директор Фонду.

За його словами, на шляху з Європи до України понад 30 машин швидкої допомоги, які вже сплачені Фондом. Доставка їх ускладнюється багатокілометровими чергами на кордоні, де гуманітарним конвоям доводиться стояти 2-3 дні.

"Нам просто життєво необхідні окремі гуманітарні коридори для швидкого проходження кордону. Тоді наша допомога буде значно більшою. Крім машин швидкої допомоги ми завозимо дефіцитне медичне обладнання та ліки", - заявив директор Фонду Вадима Новинського.

Фонд Вадима Новинського разом із УПЦ реалізує один із наймасштабніших проектів доставки машин швидкої допомоги до регіонів, наближених до бойових дій. Мета - завезти в Україну і передати регіонам, що найбільше потребують, мінімум 100 машин швидкої допомоги.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проекти після 24 лютого, сягнула 650 млн. грн.