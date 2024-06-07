Армія РФ атакувала Україну ракетами і "шахедами", на Київщині виникла пожежа на промисловому обʼєкті: як пройшла доба у регіонах

Ворожа армія випустила по Україні 5 ракет і 53 ударних безпілотників, обстріляла з різних типів зброї Дніпропетровську, Запорізьку, Сумську, Харківську, Херсонську, Донецьку області. Через ворожі обстріли поранення дістали люди в декількох областях.

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Сили ППО знищили 5 ракет і 48 "шахедів"

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС та ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

На Київщині внаслідок ворожої атаки загорівся промисловий обʼєкт

"Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО", - повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Він розповів, що внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалі відсутні.

На Харківщині двоє людей підірвались на вибухових пристроях

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у м. Ізюм, на території міського цвинтаря під час копання ями для поховання чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої, госпіталізований.

Також у с. Нова Гнилиця Чкаловської ТГ через наїзд трактором на міну "пелюстка" водій отримав поранення та був доставлений до медзакладу.

У Чугуївському районі у с. Томахівка відбувся ворожий обстріл КАБ населеного пункту, внаслідок якого зруйновані будівлі приватного господарства. У с. Білий Колодязь відбувся обстріл КАБ на відкритій території, інформація про руйнування та постраждалих не надходила. У селищі Малинівка відбувся обстріл БПЛА та С-300 території бази відпочинку. Пошкоджені будинки та майно.

У м. Чугуїв внаслідок потрапляння БпЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО.

У с. Лизогубівка Безлюдівської ТГ внаслідок потрапляння "шахеда" в землю пошкоджено дах будинку, скління вікон, дві господарчі споруди.

В Херсонській області через ворожу агресію постраждали 4 людини

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новотягинка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка, Ромашкове, Станіслав, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон. Про це повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі.

Через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області

Впродовж доби окупанти 434 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційний удар по П’ятихаткам та Новодарівці.

158 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 21 обстрілом з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Новоандріївку. 253 артобстріли завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Ворог продовжив обстрілювати Нікополь з артилерії та дронів-камікадзе

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав сам Нікополь", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно.

Крім того, у місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Зачепило лінії електропередач.

Поцілив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там люди вціліли.

За добу ворог обстріляв 15 разів населені пункти Донеччини

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено адмінбудівлю.

У Гірнику Курахівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Селидовому двома авіабомбами пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 крамниці, адмінбудівлю і аптеку.

У Торському Лиманської громади поранено людину. У Слов'янську внаслідок ударів безпілотникаии пошкоджено 3 приватні будинки, 4 автівки, гараж і теплицю. У Зеленому Полі Іллінівської громади поранено людину. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки та адмінбудівля.

У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 1 поранена; пошкоджені 8 приватних будинків, 2 господарчі споруди і промислова будівля. У Торецькій громаді поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

На Сумщині пролунало 27 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів, передають у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади.