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Война в Украине
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Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах

Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Тушение пожара в Киевской области. Фото: https://t.me/dsns_telegram

Вражеская армия выпустила по Украине 5 ракет и 53 ударных беспилотника, обстреляла из разных типов оружия Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Донецкую области. Из-за вражеских обстрелов ранения получили люди в нескольких областях.

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Силы ПВО уничтожили 5 ракет и 48 "шахедов"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины из стратегической авиации – бомбардировщикам Ту-95МС и ударным БпЛА типа Shahed-131/136.

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Отражали воздушный приступ мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся промышленный объект

"В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО", - сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он рассказал, что в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет.

На Харьковщине два человека подорвались на взрывных устройствах

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в Изюме, на территории городского кладбища во время копания ямы для захоронения мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, госпитализирован.

Также в с. Новая Гнилица Чкаловской ТГ из-за наезда трактором на мину "лепесток" водитель получил ранения и был доставлен в медучреждение.

В Чугуевском районе в с. Томаховка произошел вражеский обстрел КАБ населенного пункта, в результате которого разрушены здания частного хозяйства. В с. Белый Колодец произошел обстрел КАБ на открытой территории, информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В поселке Малиновка произошли обстрелы БпЛА и С-300 территории базы отдыха. Повреждены дома и имущество.

В г. Чугуев в результате попадания БпЛА в землю повреждены автомобиль, забор, водопроводная труба, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулатория, магазин, отделение Укрпочты, помещение СТО.

В с. Лизогубовка Безлюдовской ТГ в результате попадания "шахеда" в землю повреждена крыша дома, остекление окон, два хозяйственных сооружения.

В Херсонской области из-за враждебной агрессии пострадали 4 человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новотягинка, Антоновка, Садовое, Кизомис, Приозерное, Белозерка, Ромашково, Станислав, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Тараса Шевченка, Михайловка, Милово и город Херсон. Об этом сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 14 частных домов. Было зафиксировано попадание в торговый гипермаркет и гаражное помещение, повреждены автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Враг обстрелял 11 населенных пунктов Запорожской области

В течение суток оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находилось 11 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Враг нанес авиационный удар по Пятихаткам и Новодаровке.

Фото 2 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

158 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Новоандреевку. 253 артобстрела нанесены по территории Красноднепровки, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Степногорска.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Враг продолжил обстреливать Никополь из артиллерии и дронов-камикадзе

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. С вечера больше всего страдал сам Никополь", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Пострадали две женщины – 70 и 61 год. Лечатся амбулаторно.

Кроме того, в городе возникли пожары. Повреждены с полутора десятков частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – повреждены. Уничтожены или побиты несколько автомобилей. Задело линии электропередач.

Попал агрессор и по Мировской и Марганецкой общинам. Там люди уцелели.

Фото 3 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 4 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 5 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 6 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 7 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 8 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 9 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 10 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 11 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото 12 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

За сутки враг обстрелял 15 раз населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Новоукраинке Угледарской общины повреждено админздание.

В Горняке Кураховской общины повреждено админздание. В Селидово двумя авиабомбами повреждены 5 многоэтажек, 3 магазина, админздание и аптека.

Фото 13 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото 14 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото 15 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото 16 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin
Фото 17 — Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В Торском Лиманской общины ранен человек. В Славянске в результате ударов беспилотника и повреждены 3 частных дома, 4 автомобиля, гараж и теплицу. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек. В Константиновке повреждены 4 многоэтажки и админздание.

В Часовоярской общине 1 человек погиб и 1 ранен; повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки и промышленное здание. В Торецкой общине ранен человек, повреждены 2 дома.

В Сумской области прозвучало 27 взрывов

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов, передают в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская общины.

Автор:
Ольга Колесниченко