Армия РФ атаковала Украину ракетами и "шахедами", в Киевской области возник пожар на промышленном объекте: как прошли сутки в регионах

Вражеская армия выпустила по Украине 5 ракет и 53 ударных беспилотника, обстреляла из разных типов оружия Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую, Херсонскую, Донецкую области. Из-за вражеских обстрелов ранения получили люди в нескольких областях.

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Силы ПВО уничтожили 5 ракет и 48 "шахедов"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 7 июня 2024 года противник нанес удар по объектам критической инфраструктуры Украины из стратегической авиации – бомбардировщикам Ту-95МС и ударным БпЛА типа Shahed-131/136.

Всего было применено 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Отражали воздушный приступ мобильные огневые группы Сил обороны Украины, истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск и радиоэлектронной борьбы Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя сбиты 48 ударных БпЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.

На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся промышленный объект

"В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО", - сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Он рассказал, что в результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет.

На Харьковщине два человека подорвались на взрывных устройствах

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в Изюме, на территории городского кладбища во время копания ямы для захоронения мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, госпитализирован.

Также в с. Новая Гнилица Чкаловской ТГ из-за наезда трактором на мину "лепесток" водитель получил ранения и был доставлен в медучреждение.

В Чугуевском районе в с. Томаховка произошел вражеский обстрел КАБ населенного пункта, в результате которого разрушены здания частного хозяйства. В с. Белый Колодец произошел обстрел КАБ на открытой территории, информация о разрушениях и пострадавших не поступала. В поселке Малиновка произошли обстрелы БпЛА и С-300 территории базы отдыха. Повреждены дома и имущество.

В г. Чугуев в результате попадания БпЛА в землю повреждены автомобиль, забор, водопроводная труба, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулатория, магазин, отделение Укрпочты, помещение СТО.

В с. Лизогубовка Безлюдовской ТГ в результате попадания "шахеда" в землю повреждена крыша дома, остекление окон, два хозяйственных сооружения.

В Херсонской области из-за враждебной агрессии пострадали 4 человека

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новотягинка, Антоновка, Садовое, Кизомис, Приозерное, Белозерка, Ромашково, Станислав, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Тараса Шевченка, Михайловка, Милово и город Херсон. Об этом сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 14 частных домов. Было зафиксировано попадание в торговый гипермаркет и гаражное помещение, повреждены автомобили.

Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения.

Враг обстрелял 11 населенных пунктов Запорожской области

В течение суток оккупанты 434 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находилось 11 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Враг нанес авиационный удар по Пятихаткам и Новодаровке.

158 БпЛА разной модификации атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Новоандреевку. 253 артобстрела нанесены по территории Красноднепровки, Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Степногорска.

Поступило 8 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Враг продолжил обстреливать Никополь из артиллерии и дронов-камикадзе

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. Враг применяет и артиллерию, и дроны-камикадзе. С вечера больше всего страдал сам Никополь", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Пострадали две женщины – 70 и 61 год. Лечатся амбулаторно.

Кроме того, в городе возникли пожары. Повреждены с полутора десятков частных домов, гараж. Разрушены 2 хозяйственные постройки и 10 – повреждены. Уничтожены или побиты несколько автомобилей. Задело линии электропередач.

Попал агрессор и по Мировской и Марганецкой общинам. Там люди уцелели.

За сутки враг обстрелял 15 раз населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Новоукраинке Угледарской общины повреждено админздание.

В Горняке Кураховской общины повреждено админздание. В Селидово двумя авиабомбами повреждены 5 многоэтажек, 3 магазина, админздание и аптека.

В Торском Лиманской общины ранен человек. В Славянске в результате ударов беспилотника и повреждены 3 частных дома, 4 автомобиля, гараж и теплицу. В Зеленом Поле Ильиновской общины ранен человек. В Константиновке повреждены 4 многоэтажки и админздание.

В Часовоярской общине 1 человек погиб и 1 ранен; повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки и промышленное здание. В Торецкой общине ранен человек, повреждены 2 дома.

В Сумской области прозвучало 27 взрывов

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов, передают в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская общины.