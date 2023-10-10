Агробізнес поступово пристосовується до обслуговування боргів в умовах війни - експерт

В умовах повномасштабного російського вторгнення українські сільгоспкомпанії зіткнулися з складнощами в обслуговуванні попередньо взятих боргових зобов'язань. З часом агробізнес поступово пристосовується до нових умов, як і фінансовий сектор, котрий впроваджує нові моделі оцінки платоспроможності позичальників, зазначає комерційний директор фінкомпанії ATOM Finance Сергій Милько в коментарі для Delo.ua.

За його словами, в умовах невизначеності з логістикою агропродукції та зниженням загальної маржинальності рослинництва, агрокомпанії вимушені шукати можливості для рефінансування (перекредитування) - оформлення нового кредиту з метою погашення попередніх позик або єврооблігації.

При цьому далеко не кожна компанія може очікувати на отримання реструктуризації від фінансових установ - для компаній з великим рівнем боргового навантаження доступ до нових позик буде закритим.

"В ідеалі, в банківських або лізингових системах, боргове навантаження за період не має перевищувати 75-80% від прогнозної виручки підприємства", - пояснює Сергій Милько.

Оцінюючи платоспроможність агрокомпанії і можливість перекредитування, фінансисти аналізують її періодичну фінансову звітність по обігово-сальдовим відомостям, визначаючи спірні "маячки", які можуть свідчити про бажання підприємства "підігнати" документ під параметри, необхідні для отримання фінансового ресурсу.

Також при аналізі звітів компаній фінансові установи використовують метод кросс-чекінгу, перехресної перевірки інформації з використанням незалежних даних.

Крім того, при оцінці платоспроможності агрокомпанії оцінюється її валовий врожай і середня ціна реалізованої сільгосппродукції в порівнянні з рівнем платежів за позиками протягом маркетингового циклу.

Загалом війна показала, що діюча в Україні банківська модель визначення ризику дуже сильно відрізняється від реальної, яка була розроблена не для сучасних кризових умов, пояснює експерт.

З іншого боку, спостерігається тенденція поступового пристосування агрокомпаній до змінених через військовий стан умов ведення бізнесу, а також поступової реструктуризації або рефінансування ними довоєнних боргів.

"Агробізнес вже розуміє, що рентабельності в секторі в 30-40% не буде, і що новий Toyota Land Cruiser 200 з виручки вже не купиш. Але він пристосовується навіть до умов нинішнього коливання цін на сільгосппродукцію та зовнішніх факторів, які унеможливлюють її реалізацію, як-от з зупинкою зернової угоди чи багатократним збільшенням логістичних витрат", - констатує Сергій Милько.

Більше про методики оцінки платоспроможності агробізнесу, статистику по найбільшим компаніям галузі та чи є життя після дефолту читайте в статті "Рефінансування боргів в агросекторі: як великі компанії справляються з кредитним навантаженням"

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