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Агробізнес поступово пристосовується до обслуговування боргів в умовах війни - експерт
В умовах повномасштабного російського вторгнення українські сільгоспкомпанії зіткнулися з складнощами в обслуговуванні попередньо взятих боргових зобов'язань. З часом агробізнес поступово пристосовується до нових умов, як і фінансовий сектор, котрий впроваджує нові моделі оцінки платоспроможності позичальників, зазначає комерційний директор фінкомпанії ATOM Finance Сергій Милько в коментарі для Delo.ua.
За його словами, в умовах невизначеності з логістикою агропродукції та зниженням загальної маржинальності рослинництва, агрокомпанії вимушені шукати можливості для рефінансування (перекредитування) - оформлення нового кредиту з метою погашення попередніх позик або єврооблігації.
При цьому далеко не кожна компанія може очікувати на отримання реструктуризації від фінансових установ - для компаній з великим рівнем боргового навантаження доступ до нових позик буде закритим.
"В ідеалі, в банківських або лізингових системах, боргове навантаження за період не має перевищувати 75-80% від прогнозної виручки підприємства", - пояснює Сергій Милько.
Оцінюючи платоспроможність агрокомпанії і можливість перекредитування, фінансисти аналізують її періодичну фінансову звітність по обігово-сальдовим відомостям, визначаючи спірні "маячки", які можуть свідчити про бажання підприємства "підігнати" документ під параметри, необхідні для отримання фінансового ресурсу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також при аналізі звітів компаній фінансові установи використовують метод кросс-чекінгу, перехресної перевірки інформації з використанням незалежних даних.
Крім того, при оцінці платоспроможності агрокомпанії оцінюється її валовий врожай і середня ціна реалізованої сільгосппродукції в порівнянні з рівнем платежів за позиками протягом маркетингового циклу.
Загалом війна показала, що діюча в Україні банківська модель визначення ризику дуже сильно відрізняється від реальної, яка була розроблена не для сучасних кризових умов, пояснює експерт.
З іншого боку, спостерігається тенденція поступового пристосування агрокомпаній до змінених через військовий стан умов ведення бізнесу, а також поступової реструктуризації або рефінансування ними довоєнних боргів.
"Агробізнес вже розуміє, що рентабельності в секторі в 30-40% не буде, і що новий Toyota Land Cruiser 200 з виручки вже не купиш. Але він пристосовується навіть до умов нинішнього коливання цін на сільгосппродукцію та зовнішніх факторів, які унеможливлюють її реалізацію, як-от з зупинкою зернової угоди чи багатократним збільшенням логістичних витрат", - констатує Сергій Милько.
Більше про методики оцінки платоспроможності агробізнесу, статистику по найбільшим компаніям галузі та чи є життя після дефолту читайте в статті "Рефінансування боргів в агросекторі: як великі компанії справляються з кредитним навантаженням"
Джерело фото: ua.depositphotos.com