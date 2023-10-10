Агробизнес постепенно приспосабливается к обслуживанию долгов в условиях войны - експерт

В условиях полномасштабного российского вторжения украинские сельхозкомпании столкнулись со сложностями в обслуживании предварительно взятых долговых обязательств. С течением времени агробизнес постепенно приспосабливается к новым условиям, как и финансовый сектор, внедряющий новые модели оценки платежеспособности заемщиков, отмечает коммерческий директор финкомпании ATOM Finance Сергей Милько в комментарии для Delo.ua.

По его словам, в условиях неопределенности с логистикой агропродукции и снижением общей маржинальности растениеводства, агрокомпании вынуждены искать возможности для рефинансирования (перекредитования) – оформления нового кредита с целью погашения предыдущих ссуд или еврооблигации.

При этом далеко не каждая компания может получить реструктуризацию долгов от финансовых учреждений - для компаний с большим уровнем долговой нагрузки доступ к новым займам будет закрытым.

"В идеале, в банковских или лизинговых системах долговая нагрузка за период не должна превышать 75-80% от прогнозной выручки предприятия", – объясняет Сергей Милько.

Оценивая платежеспособность агрокомпании и возможность перекредитования, финансисты анализируют ее периодическую финансовую отчетность по оборотно-сальдовым ведомостям, определяя спорные "маячки", которые могут свидетельствовать о желании предприятия "подогнать" документ под параметры, необходимые для получения финансового ресурса.

Также при анализе отчетов компаний финансовые учреждения используют метод кросс-чекинга, перекрестной проверки информации с использованием независимых данных.

Кроме того, при оценке платежеспособности агрокомпании оценивается ее валовій урожай и средняя цена реализуемой сельхозпродукции в сравнении с уровнем платежей по ссудам в течение маркетингового цикла.

В целом, война показала, что действующая в Украине банковская модель определения риска очень сильно отличается от реальной, которая была разработана не для современных кризисных условий, объясняет эксперт.

С другой стороны, наблюдается тенденция постепенного приспособления агрокомпаний к изменившимся из-за военного положения условиям ведения бизнеса, а также к постепенной реструктуризации или рефинансированию ими довоенных долгов.

"Агробизнес уже понимает, что рентабельности в секторе в 30-40% не будет, и что новый Toyota Land Cruiser 200 с выручки уже не купишь. Но он приспосабливается даже к условиям нынешнего колебания цен на сельхозпродукцию и внешним факторам, исключающим ее реализацию, например с остановкой зерновой сделки или многократным увеличением логистических расходов", - констатирует Сергей Милько.

Больше о методиках оценки платежеспособности агробизнеса, статистике по крупнейшим компаниям отрасли и есть ли жизнь после дефолта читайте в статье "Рефинансирование долгов в агросекторе: как крупные компании справляются с кредитной нагрузкой"

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