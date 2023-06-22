Завтра військові на передовій залишаться без хліба через заблоковані кошти Міноборони, - заява хлібокомбінатів

На рахунках одного з найбільших постачальників харчування Міноборони й досі заблоковані кошти у розмірі 1 млрд грн. Попри те, що це бюджету гроші, а їх арешт накладений у не дотичній до самого постачальника справі, кризову ситуацію продовжують ігнорувати в Офісі генпрокурора, Міноборони та профільних комітетах Верховної ради. Це унеможливлює виготовлення продуктів харчування на потреби ЗСУ. Без хліба вже цієї п’ятниці залишать хлопці на передових позиціях фронту. Про таку загрозу розповіла представниця корпорації "Формула смаку" Ірина Ковальова, передає агентство “Українські новини”.

"Формула смаку" об’єднує, Чернігівський хлібокомбінат, "Черкасихліб"," Ніжинхліб", "Криворіжхліб", "Хмельницькхліб", Миколаївський та Одеський хлібокомбінати. Усі ці підприємства через блокування коштів Міноборони не можуть продовжувати виробництво продукції.

"З приводу ситуації – вона критична. І зараз приймається рішення – і воно фактично вже прийняте, через день – це на п’ятницю – не буде повністю харчування наших хлопців на передовій", - сказала вона.

Борги перед хлібокомбінатами сягнули вже кількох десятків мільйонів гривень.

"Ще з початку минулого тижня ми розуміли критичність ситуації. І прийнято було рішення відвантажувати продукцію, бо ми розуміємо, кому вона потрібна – кому ми зобов’язані всім. Але ж потрібно купувати сировину, платити гроші людям за те, що вони це роблять. Ми не можемо це робити постійно безкоштовно.

Я не знаю як це планують вирішувати – але просто через день не буде хліба на витяжках, це 100%. Це я заявляю із впевненістю. Просто виробництво цього продукту зупиняємо по підприємствах і все. Там же спецпродукт – там спец вимоги по цьому продукту", - пояснила Ковальова.

Попередньо про аналогічну ситуацію заявили виробники хліба на Донеччині, у Житомирській та Сумській областях.

Окрім хліба зупиняється також постачання овочів, фруктів інших продукті до військових частин по всій країні.

Паралельно, спроби постачальника оскаржити накладені арешти на кошти МО - безрезультативні. І хоч одного разу арешти вже були скасовані судом, прокурори ініціювали їх повторно.

Підставою для них прокурори, як роз’яснюють "Економічні новини", використовують недостовірну інформацію про нібито наявність у постачальника МО грошових надходжень від приватної компанії. Насправді ж, жодних надходжень, окрім як від МО, постачальник не отримував. Курує провадження, що зараз використане для блокування харчування ЗСУ, заступник генпрокурора Дмитро Вербицький.

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