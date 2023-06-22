Завтра военные на передовой останутся без хлеба из-за заблокированных средств Минобороны, - заявление хлебокомбинатов

На счетах одного из крупнейших поставщиков питания Минобороны до сих пор заблокированы средства в размере 1 млрд грн. Несмотря на то, что это бюджету деньги, а их арест наложен в не причастном к самому поставщику делу, кризисную ситуацию продолжают игнорировать в Офисе генпрокурора, Минобороны и профильные комитеты Верховной Рады. Это делает невозможным изготовление продуктов питания на нужды ВСУ. Без хлеба уже в эту пятницу оставят ребят на передовых позициях фронта. О такой угрозе рассказала представительница корпорации "Формула вкуса" Ирина Ковалева, передает агентство "Українські новини".

"Формула вкуса" объединяет Черниговский хлебокомбинат, "Черкассылеб", "Нежинхлеб", "Криворожхлеб", "Хмельницкихлеб", Николаевский и Одесский хлебокомбинаты. Все эти предприятия из-за блокирования средств Минобороны не могут продолжать производство продукции.

"По поводу ситуации – она критическая. И сейчас принимается решение – и оно фактически уже принято, через день – это на пятницу – не будет полностью питание наших ребят на передовой", – сказала она.

Долги перед хлебокомбинатами уже достигли нескольких десятков миллионов гривен.

"Еще с начала прошлой недели мы понимали критичность ситуации. И принято было решение отгружать продукцию, потому что мы понимаем, кому она нужна – кому мы обязаны всем. Но ведь нужно покупать сырье, платить деньги людям за то, что они это делают. Мы не можем делать это постоянно бесплатно.

Я не знаю, как это планируют решать – но просто через день не будет хлеба на вытяжках, это 100%. Это я заявляю с уверенностью. Просто производство этого продукта останавливаем по предприятиям и всё. Там же спецпродукт – там специальные требования по этому продукту", - пояснила Ковалева.

Предварительно об аналогичной ситуации заявили производители хлеба в Донецкой области, в Житомирской и Сумской областях.

Кроме хлеба останавливается также поставка овощей, фруктов и других продуктов в воинские части по всей стране.

Параллельно, попытки поставщика обжаловать наложенные аресты на средства МО – безрезультативны. И хотя однажды аресты уже были отменены судом, прокуроры инициировали их повторно.

Основанием для них прокуроры, как разъясняют "Экономические новости", используют недостоверную информацию о якобы наличии у поставщика МО денежных поступлений от частной компании. На самом же деле никаких поступлений, кроме как от МО, поставщик не получал. Курирует производство, которое сейчас использовано для блокирования питания ВСУ, заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий.

Источник фото: ua.depositphotos.com