В Украину в 2021 году импортировали рекордное количество подержанных авто: 83 машины из каждых 100

В декабре прошлого года в Украине зарегистрировали 47,3 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Это на 18% больше, чем за тот же период 2020 года, сообщает "Укравтопром".

В декабре регистрация импортированного автомобильного секонд-хенда в четыре с половиной раза превзошла число сделок на рынке новых легковых машин.

Всего в 2021 году украинский автопарк пополнили 517,4 тысячи легковых авто с пробегом, что на 46% больше, чем годом ранее, и это стало абсолютным рекордом для страны. В результате 83 из 100 легковых автомобилей, прошедших в прошлом году свою первую регистрацию в Украине, были машинами с пробегом.

Наиболее популярная марка среди ввезенного секонд-хенда — Volkswagen. За год зарегистрировано 90,2 тысячи автомобилей этого бренда. На втором месте Ford: зарегистрировано почти 45 тысяч бывших в употреблении машин. Третья марка по популярности Renault с результатом 42,9 тысячи автомобилей.

Модели марки Skoda показали четвертый результат, их владельцами стали 38,4 тысячи украинцев. В пятерке лидеров также Opel, в зачете которого 33,1 тысячи регистраций.

В конце 2021 года в Украине резко возрос спрос также на коммерческие автомобили. Первое место по продажам и регистрации занимает французская марка Citroen, второе место у Renault, на третьем расположилась итальянская марка Fiat.

В прошлом году значительно вырос и показатель импорта автомобилей в Украину в целом. Из-за временного льготного периода на растаможку автомобилей на европейских номерах более 82% импортированных машин — "евробляхи". Количество ввезенных таких авто в Украину выросло на 38%. Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая.

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