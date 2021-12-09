Украинский автопром быстро восстанавливает объемы производства

В ноябре 2021 года на производственных площадках в Украине изготовили 531 автотранспортное средство, сообщает "Укравтопром".

Этот результат почти на 82% лучше октябрьского, но если сравнивать с ноябрем прошлого года, то производство сократилось на 17 процентов. На такой показатель повлияла ситуация с выпуском легковых автомобилей, которых произвели 455 единиц — произошло падение на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причем за последний месяц сборка легковых авто в Украине увеличилась более чем вдвое.

Выпуск коммерческих автомобилей вырос до 10 штук, а за месяц до этого на рынок поступило всего три единицы украинской техники этой категории. Причем в статистике не учитываются данные АвтоКрАЗа, так как он с августа 2016 года перестал раскрывать информацию о своих результатах.

Инфографика за 2020 и 2021 годы

Производители автобусов в ноябре выпустили 66 машин, почти на четверть меньше, чем в октябре, и на 21% меньше, чем в 2020 году.

Всего за 11 месяцев 2021 года в Украине собрали 7 533 автотранспортных средств — это на 70% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Легковых автомобилей — 6 792 шт. (+81%), коммерческих — 37 шт. (-18%), автобусов — 704 шт. (+12%).

Резкий рост производства автомобилей в Украине начался в августе 2021 года, когда их выпуск увеличился почти в пять раз. До этого был продолжительный спад, вызванный пандемией коронавируса. Но прирост произошел за счет изготовления легковушек. Автобусов и грузовиков в стране производят меньше, чем в 2020 году.

При этом в Украине возрастает спрос на определенные категории автомобилей. Так, покупается много коммерческих машин. Активно приобретают также грузовые авто. А в ноябре украинский автопарк пополнили 8,7 тыс. новых легковых машин, и лидером по количеству покупок стала марка Kia.

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