В Украине существенно возрос спрос на грузовые авто

В ноябре в Украине было зарегистрировано 1 тысячу 479 новых коммерческих автомобилей (грузовых и спец авто), что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает Укравтопром, первое место по продажам и регистрации занимает французская марка Citroen, которая реализовала на украинском рынке 272 новые машині, и превысила собственный результат годовой давности почти втрое.

Второе место в рейтинге марок занимает Renault – 234 новых авто, что на 8% больше, чем годом ранее.

На третьем месте расположилась итальянская марка Fiat с результатом 166 зарегистрированных авто, что на треть превышает показатели 2020 года.

В первую пятерку также вошли Peugeot – 133 автомобилей (+6%) и МАЗ – 88 авто (+54%).

Всего с января по ноябрь текущего года в Украине было зарегистрировано почти 14 тысяч новых коммерческих автомобилей, что на 40,5% больше, чем в прошлом.

Ранее сообщалось, что Кременчугский автомобильный завод "АвтоКрАЗ" работает над выпуском грузовых электромобилей.

При этом в "Укравтопроме" напомнили, что АвтоКрАЗ перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Напомним, в апреле 2021 года на украинском рынке было реализовано и зарегистрировано 1266 новых коммерческих автомобилей.

По сравнению с прошлым годом количество апрельских регистраций грузовых и специальных автомобилей выросло почти в два с половиной раза