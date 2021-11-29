Украина импортировала рекордное количество авто: больше всего машин завозят из Китая

За январь-сентябрь Украина импортировала 471,6 тыс. легковых автомобилей, что является рекордным показателем для этого периода года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

В сравнении с этим же периодом 2020 года показатель импорта автомобилей вырос на 40%. В целом за первые 9 месяцев этого года в Украину завезли машин на общую сумму $3,3 млрд.

Из-за временного льготного периода на растаможу автомобилей на европейских номерах, более 82% импортированных машин — "евробляхи". Количество ввезенных таких авто в Украину за год выросло на 38%.

Импорт новых автомобилей увеличился на 49% —до 82 тыс. Всего с начала 2020 года по сентябрь включительно импортеры заплатили за новые иномарки $1,6 млрд.

"Впервые в поставках новых легковых автомобилей доминировал импорт из Китая. За 9 месяцев из КНР в Украину завезли 18144 авто", — отметили в ассоциации.

Также Украина активно импортировала авто из Японии и Румынии, откуда в страну завезли 17338 и 8371 новых машин соответственно.

Что касается авто с пробегом, что наибольшее их количество ввезли в Украину из Германии – 98,4 тыс. На втором месте США, откуда импортировали 59062 б/у легковых авто. На третьем месте Польша — 38061 машина.

Напоминаем, что цены на подержанные машины в Украине начали расти. По мнению экспертов, стоимость бывших в употреблении импортных авто с сентября 2021 года выросла на 5-15%. Такие темпы подорожания вряд ли будут снижаться.

Ранее сообщалось, что в августе этого года Украина установила рекорд по покупкам б/у иномарок. За этот месяц украинцы зарегистрировали 51,3 тысячи бывших в употреблении легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда на 56% превысило показатель годичной давности.

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