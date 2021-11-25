В Украине стартовали продажи электрического внедорожника Mercedes-Benz EQB: представлены две версии

В Украине начали продавать электромобиль Mercedes-Benz EQB, который выпускается в двух вариантах: EQB 300 4MATIC и EQB 350 4MATIC. Об этом сообщает Autogeek.

Компактный внедорожник в версии мощностью 168 кВт EQB 300 4MATIC имеет потребление электроэнергии в комбинированном цикле 16,2 кВт·ч/100 км. Стоимость этого варианта стартует с 45 465 евро. EQB 350 4MATIC мощностью 215 кВт имеет потребление электроэнергии 16,2 кВт·ч/100 км, а его стоимость начинается от 47 589 евро. Запас хода каждой из версий составляет 419 км.

Стандартная комплектация EQB предусматривает пять посадочных мест, в качестве опции предлагается третий ряд сидений, состоящий из двух дополнительных индивидуальных посадочных мест.

На втором и третьем рядах можно установить до четырех детских автокресел, еще одно – на сидении переднего пассажира. Для увеличения объема багажного отсека сидения третьего ряда можно сложить заподлицо с полом.

В стандартную комплектацию входит навигация с Electric Intelligence. Система рассчитывает самый быстрый маршрут с учетом максимальной емкости аккумулятора и продолжительности возможных остановок для зарядки. Electric Intelligence также обеспечивает оптимальную температуру высоковольтной батареи перед запланированной остановкой для подзарядки.

Mercedes-Benz оборудован литий-ионным аккумулятором с высокой удельной энергоемкостью. Его максимальное напряжение — 420 В, а при номинальной емкости около 190 А·ч полезная емкость составляет 66,5 кВт·ч.

Модель EQB оборудована интеллектуальными системами помощи при вождении. В стандартную комплектацию входят активные системы удержания полосы движения Active Lane Keeping Assist, а также экстренного торможения Active Brake Assist. На типичных для движения в городе скоростях система может тормозить перед неподвижными автомобилями и пешеходами, которые пересекают проезжую часть. Есть также функция извещения водителя о приближающихся велосипедистах или пешеходах.

Напоминаем, в номинации «Автомобиль премиум-сегмента 2021 года» в Украине победил Mercedes-Benz E-Class. Всего в конкурсе приняли участие 44 модели.

Совершенствовать выпуск электромобилей немецкому производителю помогает перспективная покупка: Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler AG, приобрел британский стартап YASA, который выпускает электродвигатели для спортивных машин. В соответствии с планом концерна, с 2025 года все новые модели машин Mercedes-Benz будут работать исключительно на электрических двигателях, и покупатели смогут выбрать такую альтернативу для любой из старых моделей.