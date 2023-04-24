Наслідки українських санкцій. HSBC та інші банки почали відмовляти IT-компаніям із РФ, – росЗМІ

Іноземні банки почали відмовляти російським IT-компаніям у проведенні фінансових транзакцій на тлі санкцій, які запровадила Україна. Про це повідомило російське видання "Ведомости" із посиланням на джерела.

Зокрема, гонконгський банк HSBC відмовив одній із компаній у проведенні оплати за контрактом із її закордонним партнером. Фінустанова посилалася саме на рішення Ради нацбезпеки та оборони України, опубліковане в базі Dow Jones – найбільшому агрегаторі даних про запроваджені санкції.

Один із співрозмовників ЗМІ розповів, що з аналогічними проблемами в кількох зарубіжних банках зіткнулися IT-інтегратор "Крок" та дистриб'ютор електроніки OCS Distribution, які також перебувають під санкціями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти низки російських IT-компаній 15 квітня. Тоді під обмеження потрапили, зокрема, компанії VK і "Яндекс", а також вищезазначені "Крок" та OCS.