Последствия украинских санкций. HSBC и другие банки начали отказывать IT-компаниям из РФ, – росСМИ

Иностранные банки начали отказывать российским IT-компаниям в проведении финансовых транзакций на фоне санкций, которые ввела Украина. Об этом сообщило российское издание "Ведомости" со ссылкой на источники.

В частности, гонконгский банк HSBC отказал одной из компаний в проведении оплаты по контракту с ее зарубежным партнером. Финучреждение ссылалось именно на решение Совета нацбезопасности и обороны Украины, опубликованное в базе Dow Jones – крупнейшем агрегаторе данных о введенных санкциях.

Один из собеседников СМИ рассказал, что с аналогичными проблемами в нескольких зарубежных банках столкнулись IT-интегратор "Крок" и дистрибьютор электроники OCS Distribution, которые также находятся под санкциями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против ряда российских IT-компаний 15 апреля. Тогда под ограничения попали, в частности, компании VK и "Яндекс", а также вышеупомянутые "Крок" и OCS.