Профи профита: 25 лидеров финансовых рынков по версии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших"

Среди них оказались управленцы банков, страховых компаний и финансовых компаний небанковского сектора.

Отбор участников рейтинга проходил в несколько этапов. Список финалистов был составлен с учетом мнения экспертов и членов редколлегии "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Олег стал фактически лицом будущего украинского банкинга. Благодаря таким людям, как он, украинский банкинг считается наиболее прогрессивным по сравнению со многими другими странами. Аудитория monobank растет едва ли не ежедневно и в конце прошлого года превысила 3 млн клиентов.

Марина — частый гость всевозможных деловых мероприятий. На вопрос, зачем управляющему акционеру страховой компании выступать спикером на ивентах, Марина отвечает, что так она не только продвигает собственный бизнес, но и меняет отношение ко всей страховой отрасли, которая многим кажется весьма традиционной.

Томаш Фиала — один из главных действующих лиц инвестиционной отрасли Украины. Свою деятельность компания начала еще в 2000 году и с тех пор является крупнейшим торговцем акциями и облигациями в Украине. Больше 20 лет Dragon Capital — крупнейший по обороту украинский фондовый брокер.

Александр Писарук — банкир с почти 30-летним опытом. Он занимал руководящие должности в ведущих международных банках, а также в НБУ и МВФ. Председателем правления Райффайзен Банка Аваль был назначен летом 2019 года. Александр намерен за пять лет превратить банк в самый технологичный на рынке.

Один из проектов цифровой трансформации уже реализован: использование чат-ботов при взаимодействии с клиентами. В этом году банк сократил сеть отделений на 8%.

Райффайзен Банк Аваль остается одним из самых прибыльных в Украине. По итогам 2020 года он получил прибыль в размере 4,1 млрд грн.

Сергей Черненко начал банковскую карьеру в ПУМБ в 1997 году с должности специалиста Центрального управления оценки рисков. В октябре 2012-го был назначен председателем правления банка. Под его руководством была проведена цифровая трансформация, сформирована диджитал-стратегия.

В банке было создано цифровое ядро на базе облачной технологии Corezoid Process Engine. Так удалось трансформировать все бизнес-процессы в компании. В 2018 году ПУМБ запустил первый в Украине банкинг в мессенджерах. Также внедрили цифровой банкинг для предпринимателей, чат-бот, системы бесконтактных платежей. Сейчас ПУМБ входит в тройку самых прибыльных банков Украины: в январе 2021 года получил прибыль 338 млн грн.

Игорь Мазепа — эксперт в финансовой сфере с почти 25-летним опытом работы на украинском инвестиционном рынке. Его карьера началась в 1997 году в инвесткомпании Prospects Investments. В 2004-м он основал собственную инвесткомпанию Concorde Capital с полным спектром брокерских и инвестиционно-банковских услуг. За годы своей работы компания привлекла более $3 млрд инвестиций для украинских компаний. Мазепа был одним из основателей биржи ценных бумаг "Украинская биржа". С 2008 по 2016 год был главой биржевого совета.

По словам Игоря, в Украине остается довольно большое количество недооцененных активов и компаний, в которые можно инвестировать с достаточно высокой ожидаемой доходностью. Он уверен, что в 2021 году можно пробовать выводить украинские компании на внешние рынки.

Петр Крумханзл возглавил крупнейший банк Украины в начале 2018 года. До этого работал операционным директором

Home Credit China. Крумханзл знает пять языков: кроме родного чешского хорошо владеет английским, русским, немецким и японским. Он изучал в Японии единоборства и входит в руководство чешской федерации одного из стилей айкидо.

В начале года ПриватБанк открыл в центре Киева первое в Украине цифровое банковское отделение. Оно работает без традиционных касс и оснащено инновационными технологиями — мультитачбарами, диджитал-экранами, киосками самообслуживания и другими современными решениями.

ПриватБанк остается крупнейшим банком Украины. Занимает лидирующие позиции по всем финансовым показателям в отрасли и является системно важным. В 2020 году через ПриватБанк украинцы оплатили покупки картами на 331,5 млрд грн, что на треть больше, чем в 2019-м.

Алексей Авраменко хочет совместить виртуальную и обычную реальность. В компании активно развивают не только свою платежную систему, но и технологию адресного взаимодействия с пользователем непосредственно в торговых сетях. Алексей уверен, что такие смешанные системы станут мощным трендом будущего, ведь так крупные офлайновые торговые сети смогут использовать преимущества работы в интернете. Также его компания последовательно внедряет в украинских городах механизм бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте.

Алексей — выпускник Киевского института международных отношений по специальности "международное частное право". В 2006 году он привез в Украину первый платежный терминал, а уже в 2007-м участвовал в рабочей группе НБУ по разработке нормативной базы для отечественного платежного бизнеса.

Алена Андроникова возглавляет компанию Moneyveo, которая активно развивает собственные разработки по кредитованию украинцев. В компании разработали инновационную стратегию, которая привела Moneyveo к значительному росту и стабильной работе. Под ее руководством за последние два года компания выросла в 10 раз, успешно развивает маркейтплейс кредитных продуктов, вышла на международный рынок и получила ряд престижных отраслевых наград.

Во время пандемии ассортимент Moneyveo вырос, а приложения стали гибче и интеллектуальнее. В компании адаптировали сервис под актуальные потребности клиентов. В результате в 2020-м удалось расширить продуктовую линейку. Также в прошлом году Moneyveo стала единственной компанией в своем сегменте, которая получила сертификат, подтверждающий самый высокий уровень безопасности платежных карт.

Лоран Дюпуш был назначен председателем правления банка в июле 2020 года. К группе BNP Paribas присоединился в 1993-м. До назначения в Украину Дюпуш занимал должность руководителя региона Марокко группы BNP Paribas, главного исполнительного директора и председателя правления банка BMCI, дочернего банка группы BNP Paribas.

В ноябре прошлого года Ukrsibbank BNP Paribas Group открыл бета-тестирование нового сервиса — программного РРО в мобильном приложении "Pro-Касса" — и сейчас готовится к реализации удаленного открытия счетов для новых клиентов. Приложение адаптировали под нужды клиентов среднего и малого бизнеса: точек розничной торговли, интернет-магазинов, предпринимателей, оказывающих услуги, а также транспорта и доставки.

Карлос Де Корду в группе Credit Agricole проработал свыше 30 лет. Креди Агриколь Банк в Украине возглавил в марте 2020 года. До этого возглавлял банк Креди Агриколь в Сербии.

С приходом опытного управленца украинский офис банка прочно занял свое место в списке надежных и уже насчитывает 150 отделений по всей стране. Credit Agricole Банк одним из первых стал кредитовать украинских аграриев, которые сделали Украину игроком на глобальных рынках. По итогам 2020 года Креди Агриколь Банк получил чистую прибыль в размере 927 млн грн, несмотря на кризис и структурное падение процентных ставок, к которому подтолкнуло снижение учетной ставки с 13,5 до 6%.

Алена Дегрик Шевцова — активный участник украинского fintech-комьюнити. В 2009 году основала компанию LeoPartners, которая оказывала юридическое сопровождение для финансовых компаний и банков. В 2010-м запустила бренд LeoGaming, разработчика одного из первых отечественных платежных процессингов. Сегодня компания "Леогейминг Пей" занимает пятую строчку в общенациональном рейтинге платежных систем Украины.

Алена отмечает, что украинский рынок безналичных платежей интенсивно развивается при поддержке международных платежных систем, а пандемия COVID-19 ускорила многие отраслевые тренды.

Ирина Гевель начала свою карьеру в 2002 году в банке "Аваль". Руководителем страховой компании "Альфа Страхование" стала в 2017-м. С тех пор компания прошла полную внутреннюю и внешнюю трансформацию. Сегодня СК "Альфа Страхование" входит в десятку лидеров украинского страхового рынка.

В прошлом году в компании реализовали на сайте новую модель страхования квартир "Моя квартира". Для украинского рынка страхования это новый подход, который заключается в страховании по модели подписки. В 2020 году СК "Альфа Страхование" заработала свой первый миллиард гривен страховых премий. Активы компании в прошлом году составили 711 млн грн.

Поляк Рафал Ющак имеет более чем 23-летний опыт управления различными банковскими учреждениями. Он возглавлял советы директоров и руководил рядом финансовых организаций в разных странах. До назначения главой украинского офиса Альфа-Банка четыре года возглавлял Альфа-Банк в Беларуси. В 2019 году стал генеральным менеджером Альфа-Банка в Украине.

Для банкира назначение такого уровня не первое в Украине: в 2008-2010 годах он занимал должность председателя правления ПУМБ. Топ-менеджер считает, что современный банк — это мобильный банк, и он должен не только соответствовать, но и опережать ожидания клиентов. Он уверен, что в скором времени именно Альфа-Банк станет банком первого выбора для украинцев.

Андрей Перетяжко возглавил страховую компанию ARX в 2019 году. По итогам прошлого года АRХ нарастила рыночную долю, оставшись компанией №1 на страховом рынке Украины. Объем страховых премий вырос на 17%. "Это свидетельствует о том, что клиенты не отказываются от страховых услуг даже в период карантина и по-прежнему доверяют нашей компании", — говорит он.

В апреле прошлого года как ответ на запрос клиентов и партнеров на пандемию в компании разработали и запустили программу "Антивирус". Сегодня по этой программе у компании более 40 тыс. договоров страхования. В ARX продолжают развивать телематическое страхование. Кроме КАСКО эта услуга теперь доступна и в сегменте ОСАГО с продуктом "Смарт-драйв". С помощью специального приложения отслеживается манера вождения, и аккуратные водители могут получить существенную скидку.

"Это платежный сервис, разработанный для больших и маленьких бизнесов" — так начинается описание главного продукта компании Fondy. Компания появилась в 2014 году, а сегодня это международный платежный сервис, который работает более чем с 14 тыс. компаний по всему миру. Такая динамика стала возможна за счет профессиональной работы команды под руководством Валерии Вагоровской.

Валерия признается, что во время карантина такие подразделения, как поддержка клиентов, работали в разы интенсивнее: на локдауне многим клиентам нужно было перейти в онлайн в течение дня. "Это был вопрос выживания, и мы это прекрасно понимали, поэтому внесли изменения в программные комплексы, и процессы и максимально ускорились", — делится она.

Кроме того, летом прошлого года в компании запустили программный регистратор расчетных операций. Его подключение и использование бесплатно для компаний, которые принимают платежи посредством Fondy.

Свою карьеру в Страховой группе "ТАС" Павел Царук начал еще в 2000 году как участник проектной команды по созданию лайфовой страховой компании. За время работы в компании он прошел все ступени карьеры — от рядового сотрудника до председателя правления в 2012 году, когда возглавил non-life-компанию группы ТАС — Страховую группу "ТАС".

Благодаря новаторским решениям Павла компания превратилась в мощного игрока рынка и прочно заняла позиции национального лидера в страховании. В течение 2020 года СГ "ТАС" было оформлено почти 1 млн полисов ОСАГО. Каждый восьмой автовладелец имеет полис "ТАС", а количество заключенных договоров добровольного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев достигло почти 100 тысяч.

Игорь Гордиенко работает в INGO с 1991 года. Несмотря на кризис, в прошлом году эффективность операционной деятельности компании выросла, были реализованы внутренние проекты по cashless и paperless, уровень безналичных трансакций вырос. Также в компании перешли на систему электронного документооборота.

С 2017 года компания реализует план цифровой трансформации. Приоритетными направлениями стали создание инновационной корпоративной среды, системы управления данными, продуктовой среды и оттачивание технологии вывода продуктов на рынок. Компания входит в десятку крупнейших страховых компаний по размеру страховых премий. За 9 месяцев прошлого года INGO получила 950 млн грн чистых страховых премий, а страховые выплаты за этот же период составили 560 млн гривен.

У Андрея Кравца есть опыт работы и в Министерстве финансов, и в банковской сфере, поэтому он знает финансовую отрасль по обе стороны баррикад. В 2020 году был назначен главой Укргазбанка. До этого в течение последних пяти лет занимал должность первого заместителя председателя правления этого же банка.

У Укргазбанка есть интересная специализация — он финансирует проекты, связанные с альтернативной энергетикой и экологией. Сейчас клиентами банка являются 2,2 млн украинцев. Количество бизнес-клиентов также постоянно растет: более 72 тыс. представителей малого и среднего бизнеса и почти 7 тыс. крупного корпоративного сегмента. Банк поддерживал украинский бизнес даже во время карантина. Объем кредитных соглашений по программе "5-7-9%" уже преодолел отметку в 1,6 млрд грн, из них более 1 млрд грн — инвестиционные кредиты. С начала этого года Укргазбанк получил прибыль на сумму почти 180 млн грн.

Сергей Наумов был назначен председателем правления банка в ноябре 2020 года. Банковскую карьеру начал в ПУМБ, где работал по направлению кредитных операций и кредитного анализа. Имеет опыт работы в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers. Работал на высших руководящих должностях в ведущих украинских банках. До назначения главой Ощадбанка с 2014 года занимал должность председателя правления Пиреус Банка. Имеет степень MBA в Kassel International Management School (Германия).

Ощадбанк пятый год подряд остается прибыльным. В 2020 году финучреждение увеличило чистую прибыль почти в 10 раз, которая составила 2,8 млрд грн, что на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019-м. Среди достижений прошлого года: снижение уровня неработающих кредитов с 49 до 24%, реструктуризация кредитов на 16,4 млрд грн и возвращение неработающих кредитов на сумму 2,8 млрд грн.

Владимир Мудрый начинал свою банковскую карьеру в 2001 году с должности бухгалтера отдела контроля кредитных и депозитных операций Волынского ГРУ ПриватБанка, а в 2002-м стал начальником отдела. Затем работал в банке "Аваль".

В ОТП Банке работает с 2005 года, занимая различные руководящие должности, а в ноябре 2020-го был назначен председателем правления банка. Прошел обучение в Krannert Business School (США) и Tias Nimbas Business School (Нидерланды), где в 2010 году защитил степень EMBA по специальности "международный менеджмент".

Сейчас ОТП Банк входит в пятерку самых прибыльных банков Украины. По итогам 2020 года получил прибыль в размере 1,7 млрд грн, что на 67% меньше, чем в предыдущем году.

После успешной карьеры в банковской сфере Андрей Волков в 2009 году покинул пост главы правления в Альфа-Банк Украина и создал инвесткомпанию Investohills. Она специализируется на сделках с проблемными активами и на привлечении инвесторов в бизнес. Андрей по сегодняшний день является ее управляющим партнером.

За 11 лет компания стала крупнейшим игроком украинского рынка проблемной кредитной задолженности. Сейчас портфель активов Investohills превышает 100 млрд грн, объем средств, возвращенных государству за 2019-2020 годы, составляет 2 млрд грн. Investohills выиграла более 1000 судебных процессов и привлекла 1 млрд грн иностранных инвестиций.

В 2020 году группа Андрея Волкова создала фонд Investohills Helianthus объемом $100 млн для привлечения средств инвесторов из ЕС и США в украинский рынок проблемных долгов.

Саида Джарболова более 10 лет успешно руководила ING Bank в Казахстане, ей удалось построить стабильный корпоративный бизнес. С июля 2018 года была назначена на должность председателя правления ИНГ Банк Украина. Имеет дипломы магистра экономики Университета Амстердама и бизнес-школы INSEAD.

ИНГ Банк Украина — это дочерняя компания ING Group, ведущего финансового учреждения с активной корпоративной сетью, представленной более чем в 40 странах. Банк обслуживает более 32 млн международных компаний и крупных украинских корпоративных клиентов.

Эрик Найман имеет опыт управления активами на глобальных финансовых рынках с 1995 года. Он стоял у истоков создания и руководства отделом инвестиционного менеджмента Укрсоцбанка в 2002 году. В 2010-м перешел на работу в международную корпорацию Capital Times.

Эрик Найман является управляющим партнером проекта Hugs.fund — своеобразной социальной сети для инвесторов, участниками которой являются более 400 клиентов. Автор пяти книг по инвестированию и трейдингу.

Яцек Адриан Матусяк начал карьеру в страховой отрасли в PZU S.A. в Варшаве, где с 2006 по 2007 год занимал руководящие должности. Затем работал на руководящих постах, в том числе в надзорных органах компаний финансовой отрасли в Польше и странах ЕС. В 2016 году вернулся в PZU S.A., где стал советником правления компании. В декабре 2016-го был назначен председателем правления страховой компании "ПЗУ Украина". Является членом наблюдательных советов Группы PZU в Литве, Латвии и Эстонии.

СК "ПЗУ Украина" входит в десятку лидеров страховых компаний страны по страховым премиям. За 9 месяцев 2020 года объем чистых страховых премий компании составил 593 млн грн, а сумма страховых выплат — 740 млн грн.

Сергей Мамедов был назначен на должность председателя правления Глобус Банка в 2016 году. Свою карьеру в банковской сфере он начал в 1996-м с должности экономиста, а в 2011-2014 годах возглавлял правление Укргазбанка.

Сергей отмечает, что главное преимущество Глобус Банка — оперативность. В банке технологически изменили систему скоринга, и теперь процесс принятия решения о выдаче товарного кредита занимает меньше минуты, что существенно меньше, чем у многих конкурентов.

В прошлом году банк подключился к BankID НБУ в качестве банка-идентификатора. Следующий этап — подключение к BankID НБУ в качестве абонента-поставщика услуг. "Это позволит проводить дистанционную идентификацию и верификацию клиентов с использованием этого сервиса", — говорит Мамедов.

У Евгения 20-летний опыт работы в банковской сфере страны. В марте 2020 года был назначен председателем правления Укрэксимбанка. До этого работал заместителем председателя правления Укргазбанка. В январе госбанк впервые с декабря 2019-го вышел в прибыль — 102 млн грн.

Заслуга команды Мецгера в том, что показатели чистой прибыли банка с начала 2021 года составили 202 млн грн. Кроме того, банк нарастил объем кредитно-инвестиционного портфеля на 3,8 млрд грн, сконцентрировавшись на кредитовании национальных производителей. В приоритете проекты по внешней торговле и энергосбережению.

Укрэксимбанк строился как крупнейшее финучреждение для работы на внешних рынках. К примеру, представительства банка работают в Лондоне и Нью-Йорке. Банк имеет разветвленную сеть банков-корреспондентов — более 850 банковских учреждений в разных странах.

Андрей Мужук начал карьеру в страховании в 1997 году в компании "Остра-Киев", где отвечал за развитие каналов продаж. В 2000-м работал в "AIG Украина" на позиции заместителя генерального директора, а в 2005-м возглавил компанию.

К СК "Allianz Украина" присоединился в 2012 году в должности директора по продажам. В 2015-м стал генеральным директором компании.

"Allianz Украина" входит в число ведущих рисковых страховщиков страны. Компания имеет лицензии на осуществление 29 видов страхования и предлагает универсальный набор услуг как представителям МСБ и крупного бизнеса, так и частным лицам.