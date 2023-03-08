Adidas очікує перших річних збитків за останній 31 рік: вплинув скандал із Каньє Вестом

Німецька компанія Adidas прогнозує до 700 млн євро річних збитків за підсумками 2023 року, що може стати першими збитками фірми за 31 рік. Про це повідомляє Financial Times.

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Передбачається, що загальні продажі цього року впадуть "високими однозначними темпами".

На це вплине рішення групи розірвати зв’язки з репером Каньє Вестом (у жовтні 2022 року компанія пішла на цей крок через антисемістські висловлювання музиканта). Очікується, що це знищить 1,2 млрд євро річного доходу та може призвести до збитків у 500 млн євро, якщо бренд Yeezy не зможе продати запас кросівок, який залишився.

Торік товарні запаси зросли на 49% – до 6 млрд євро, включаючи непродані кросівки Yeezy вартістю 400 млн євро. В Adidas ще не вирішили, що робити з непроданими запасами Yeezy: розглядаються варіанти від знищення продукції до її продажу та пожертвування виручених коштів на благодійність.

Наприкінці 2022 року Adidas отримала квартальні операційні втрати. Збиток у четвертому кварталі в розмірі 724 млн євро був кращим, ніж очікування аналітиків про збиток у 782 млн євро, але 50-відсоткове падіння продажів у Китаї за цей період було "набагато вищим, ніж очікувалося".

Загалом у 2022 році продажі зросли на 1% без урахування коливань курсу валют, а чистий прибуток впав на 70% – до 638 млн євро.