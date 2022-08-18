Компанія Adidas створила навушники з сонячними батареями

Нові бездротові навушники від Adidas можна заряджати від природного та штучного світла — від сонця та настільної лампи, наприклад. Про це повідомляє The Verge.

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Вони отримали назву RPT-02 SOL. Оголів’я нових навушників зроблено з гнучкого матеріалу зі світловими комірками від шведської сонячної технологічної компанії Exeger. Нова лінійка має майже ідентичний дизайн з попередньою моделлю RPT-01 і може працювати без підзарядки 80 годин.

RPT-02 SOL виготовлені із комбінації переробленого пластику та нейлону. Навушники не є водонепроникними, але мають рейтинг IPX4, що означає, що вони витримують піт і бризки солоної та прісної води. Навушники мають вбудовані елементи керування для зміни пісень або гучності, також є індикатор, який допомагає знайти найкраще світло для заряджання.

Навушники RPT-02 SOL. Фото: Adidas

Навушники будуть коштувати 229 доларів, їх почнуть продавати онлайн із 23 серпня.