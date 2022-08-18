Компания Adidas создала наушники с солнечными батареями

Новые беспроводные наушники от Adidas можно заряжать от естественного и искусственного света — от солнца и настольной лампы, например. Об этом сообщает The Verge.

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Они получили название RPT-02 SOL. Оголовье новых наушников сделано из гибкого материала со световыми ячейками от шведской солнечной технологической компании Exeger. Новая линейка имеет практически идентичный дизайн с предыдущей моделью RPT-01 и может работать без подзарядки 80 часов.

RPT-02 SOL изготовлен из комбинации переработанного пластика и нейлона. Наушники не являются водонепроницаемыми, но имеют рейтинг IPX4, что означает, что они выдерживают пот и брызги соленой и пресной воды. Наушники имеют встроенные элементы управления для изменения песен или громкости, а также индикатор, который помогает найти лучший свет для зарядки.

Наушники RPT-02 SOL. Фото: Adidas

Наушники RPT-02 SOL будут стоить 229 долларов, их начнут продавать онлайн с 23 августа.