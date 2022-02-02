Наушники Apple смогут распознавать владельца по форме ушей

Компания Apple разработала технологию для AirPods, которая может определять пользователей по форме ушей.

Как сообщает DailyMail, техногигант подал патент на внутриушное биометрическое устройство, использующее ультразвуковые сигналы, отраженные от стенок слухового прохода пользователя.

Создатели предлагают использовать ультразвуковые сигналы, чтобы определять форму наружного слухового прохода.

Они будут отражаться от поверхности и генерировать сигнал, который будет относиться к конкретному пользователю.

То есть AirPods смогут играть только в ушах владельца айфона. Если другой человек наденет наушники, музыка или разговор сразу остановятся.

На сегодняшний день Apple еще не получила одобрение патента. Но даже если она его зарегистрирует, это не значит, что подобные AirPods когда-либо выйдут.

В издании отмечают, что это будет новая форма биометрии, аналогичная распознаванию лиц и отпечатков пальцев, которые уже используются для разблокировки смартфонов.

Apple признает, что обычные беспроводные наушники, которые подключаются к смартфону человека, обычно позволяют использовать их посторонним лицам.

"Обычные системы не учитывают, разрешено ли пользователю в наушниках взаимодействовать с личными функциями устройства, такими как получение сообщений от устройства", — говорится в патенте.

Напомним, Apple выпустила бета-версию операционной системы iOS 15.4 для разработчиков, в которой добавили возможность настроить Face ID для распознавания лица в защитной маске.