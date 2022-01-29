Apple начала продавать в США устаревшие айфоны

Корпорация Apple запустила в своем официальном магазине в США продажи восстановленных iPhone 8.

Cтоимость восстановленного iPhone 8 составляет $359. Это смартфоны, которые были выпущены более четырех с половиной лет назад.

В основе iPhone 8 лежит явно устаревший чип Apple A11. Также среди минусов данного гаджета следует отметить то, что вскоре он перестанет получать обновления iOS.

Восстановленный iPhone 8 продается с наушниками EarPods, кабелем Lightning-USB-A и адаптером питания на 5 Вт в комплекте.

Ранее сообщалось, что Apple планирует внедрить в свои смартфоны iPhone функцию, которая позволит принимать платежи и сможет полностью заменить терминалы.

Кроме этого, Apple после продолжительного бета-тестирования 13 декабря выпустила обновление iOS 15.2 для iPhone, включающее множество новых функций и исправлений.

Напомним, компания Apple намерена запустить производство чипов беспроводной связи собственными силами.

На сегодняшний день компания использует чипы Broadcom и Skyworks Solutions, однако из-за дефицита микросхем планирует сделать свою экосистему менее зависимой от внешних поставщиков.